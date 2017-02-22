(geniş haber)Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Baskıyı iyi yapabilirsek avantaj bizim olur"

"Umarım 3 takımla son 16'ya kalarak Türkiye için güzel bir başarı elde ederiz"

"Ciddi bir iş yapıyoruz. Kazanacak oyunu ortaya koymalıyız"

"Şampiyon olmak istiyoruz, şampiyonluğa layık olmak istiyoruz"

"Quaresma'nın bir sorunu yok ama Mitrovic yarın maçta olmayacak. Adriano büyük ihtimalle olmayacak"

Necip Uysal: "Turu geçmek istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcusu Necip Uysal, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Hapoel Beer-Sheva maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular.

İlk maçta aldıkları 3-1'lik avantajı kullanmaya çalışacaklarını söyleyen Güneş, rakiplerini deplasmanda yenmelerine rağmen kamuoyunda oluşan rehavete kendilerinin girmeyeceğine dikkati çekerek, "Neye göre garanti? Dereyi görmeden paçayı sıvamak yok. Bu iş ciddi iş" dedi.

İsrail temsilcisini yenmeleri halinde hem turu atlayacaklarını hem de ülke puanına katkı yapacaklarını vurgulayan Şenol Güneş, "Turun ilk yarısı bitti. Sonuç ne olursa olsun burada turu geçmek zorundayız. Avantajımızı oynadığımız iyi futbolla hayata geçirmek istiyoruz. Umarım diğer takımlarımız da turu geçer. Üç Türk takımı turu atlar" şeklinde konuştu.

Hapoel Beer-Sheva'nın önde oynayan oyuncularının çok hareketli ve teknik olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Baskıyı iyi yaparak kontrolü elimizde tutarsak avantaj bizde olur. Kamuoyundaki rehavet bize de yansırsa olumsuz olur. Futbol ihmale gelmeyecek bir olaydır" diye konuştu.

Beşiktaş'ın hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da favori gösterilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, şunları söyledi:

"Bir işi iyi yapmanın hazzı, güveni vardır. Kaybettiğinizde moral bozukluğu vardır. Ülkemizde kendi gerçeklerinin dışına çıkıyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun işimizi yapmak durumundayız. Eleştiriler de övgüler de üst boyutta. Mükemmel değiliz, abartılacak bir oyun oynamıyoruz ama işimizi ciddi yapmaya çalışıyoruz. Etkileyen faktörlerde soğukkanlı olmamız gerekiyor. Bütün oyuncuların genel çizgisi doğru ama zaman zaman sapmalar olduğunda cezayı kesiyorlar."

Şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydeden Güneş, "Şampiyonluğa layık olmak istiyoruz. O yüzden rakibe üstünlüğümüzü göstermek zorundayız. Beşiktaş'ın çok olumsuz durumu yok ama gidebileceği çok mesafe var. Bunun bozulmasını istemiyoruz" dedi.

Sakat oyuncularla ilgili bilgi veren Şenol Güneş, "Quaresma'nın bir sorunu yok. Mitrovic olmayacak. Cuma günü büyük ihtimal antrenmana çıkacak. Adriano büyük ihtimalle olmayacak. Ciddi bir sorunu yok ama kasıkta hafif bir ağrısı var. Onun dışında listemizde 21 kişi var. 3 kaleci çıkarsanız 18 kişi. Bunlar içinde bir 11 yapacağız" ifadelerini kullandı.

Taraftarların desteğine değinen Güneş, "Seyirci konusunda diğer takımlara göre avantajlıyız. Sinerjilerini tribünden sahaya yansıtıyorlar.

Oyuncular da sahada bunu yansıttığı zaman karşılıklı etkileşim oluyor. Takımın performansı düştüğü zaman takıma sahip çıkmaları çok önemli" diye konuştu.

NECİP UYSAL: "TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı futbolcu Necip Uysal ise şöyle konuştu;

"Avantajlı bir skor aldık ilk maçta. Ama henüz bir şey bitmiş değil. İkinci maçta da aynı disiplinle çıkıp taraftarımızla beraber bu turu geçmek istiyoruz. Öncelikle Bursaspor maçında bir sakatlık geçirdim, ondan sonra epey forma şansı bulamadım. Ama her zaman idmanlarda kendimi hazır tutmaya çalıştım. Hocam da bana ilk maçta görev verdi. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Güzel bir skorla geri geldik. Aynı disiplinle çıkıp oynayacağız. Teker teker bakıyoruz biz maçlara. Beşiktaş büyük bir camia her zaman kupaları hedefliyoruz."

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva maçının hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Adriano Correia ile Matej Mitrovic çalışmaya katılmadı. Beşiktaşlı oyuncular, basına açık bölümde koşu ve istasyon çalışmaları yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şenol Güneş'in açıklamaları

- Necip Uysal'ın açıklamaları

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL /