(GENİŞ HABER) Ali Koç: ''Mali bağımsızlığımız tehlike altındadır''

''Güven kurması zor, kaybetmesi bir günlük olaydır''

''Yeniden tarih yazmanın zamanı''

''Talihsiz bir kura çektik''

''Ömer Faruk Beyaz çok değerli''

''Sporcu fabrikası olmak zorundayız''

''Cocu'yu seçerken en önem verdiğimiz konu, gençlere verdiği önemdi''

''FFP, futbol takımlarını doğru yola sokmak için yapılıyor''

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,()

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ali Koç kürsüye, salonda bulunan üyelerin yoğun alkışları ile çıktı.

Camianın konuşmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Ali Koç, ''Çok az kişi konuştu ama fazla konuştu. Kötü niyetli söylemiyorum bunu konuşmamız lazım. Konuşmaya konuşmaya bugünlere geldik'' dedi.

Kürsüde konuşma yapan üyelerin açıklamalarına karşılık veren Ali Koç, ''Geldiğimiz nokta Fenerbahçe'nin bir kurtuluş savaşına girmesi gerektiğini gösteriyor. Mali bağımsızlığımız tehlike altındadır. Ben buraya Fenerbahçeli Ali Koç olarak seçildim, Koç Holding üyesi olarak değil. Koç Holding'in değil, Fenerbahçe'nin gücüyle bu durumdan çıkacağız" diye konuştu.

''GÜVEN KURMASI ZOR, KAYBETMESİ BİR GÜNLÜK OLAYDIR''

Sarı-lacivertli kulüpte güvenin en önemli şey olduğu vurgusunu yapan Başkan Ali Koç, ''Güven kurması zor, kaybetmesi bir günlük olaydır. 'Elimizden geleni yapacağız' dedim. Hayal satmadık. Bugünden yarına bir şey değişmeyecek ama tek tek taşları üst üste koya koya eski günlerimize gideceğiz, dedik. Böyle de devam edeceğiz. İki döneme bundan ihtiyacımız var. 6 yılda borçlar ödenmez ama dönüşü olmayan iyi bir duruma gideriz'' şeklinde konuştu.

''YENİDEN TARİH YAZMANIN ZAMANI''

Fenerbahçe'de dönüşüm olmadığı taktirde çok daha tehlikeli günler yaşanacağını dile getiren Ali Koç, ''Yepyeni bir hikaye yazmanın zamanı. Yeniden atılım zamanı. Yeniden tarih yazmanın zamanı. Yeniden Türkiye'ye umut, güç verme zamanı Fenerbahçe olarak. Yeniden rakiplerimizden, toplumdan sevgi ve saygı görmeye layık olma zamanı. Sevmeden saymadan kimse sizi saymaz, sevmez. Yeniden hem spor hem de spor dışında çalışanıyla, sporcusuyla, yönetimiyle, taraftarıyla örnek bir kulüp olma zamanı. Son olarak da Fenerbahçe Kulübü, sadece bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe Kulübünün spordan daha fazla sorumlulukları vardır. Bu ülkeye sorumlulukları var. Biz sosyal sorumlulukta da şampiyon olmalıyız. İyilik saçan bir kulüp olmalıyız. Yakın zamanda, belki bir sene içinde, Fenerbahçe, Türkiye'de yaşam kalitesini bir konuda artıracak bir konumda olacak ve bu ülkeye hizmette bulunacak" dedi.

''TALİHSİZ BİR KURA ÇEKTİK''

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda eşleştikleri Benfica ile ilgili konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

''Benfica maçımız var. Talihsiz bir kura çektik. Bu şansızlık bir yerde, belki de bu maçla dönecek. Bu yeni Fenerbahçe, yeni enerji, gençlerimizle yeni hocamızla ve diğer tüm sporcularımızla bu turu geçebiliriz."

''ÖMER FARUK BEYAZ ÇOK DEĞERLİ''

Altyapı oyuncusu 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz hakkında da konuşan Başkan Koç, ''Ömer Faruk Beyaz, Feyenoord maçında arkamda oturuyordu. Kendisiyle ve ailesiyle iki defa görüştüm. Sportif direktörümüzde görüştü. Daha evvelki yönetimde onlarla mukavele imzaladı. Futbolcumuz çok değerlidir. Yaş grubunun en iyisidir. Başkaları da ailesinin kafasını karıştırmaktadır. Futbolda bazen aileler, çocuklarını o kadar iyi yetiştiriyorlar ki kariyerine büyük katkıda bulunuyorlar. Bazıları da tam tersi. Ömer Faruk'un ailesi umarım çocuklarını uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edecek şekilde yetiştirirler" ifadelerini kullandı.

''SPORCU FABRİKASI OLMAK ZORUNDAYIZ''

Fenerbahçe Kulübü'nün en büyük yatırımının futbolcu olduğunu ifade eden Ali Koç şunları söyledi:

''Genç futbolcular bulunmalı, onları parlattıktan sonra satabilmeliyiz. Bizim temel prensiplerimizden biri de budur. Biz bir sporcu fabrikası olmak zorundayız. 3 oyuncumuza profesyonel sözleşme imzalattık. Altınordu maçında 2'si oynadı ve gelecek adına ümit verdi. Gençliğe güvenen bir hocamız var. Maalesef Türkiye'de hocalarımız baskı altında genç oyuncularda. Cocu'yu seçerken en önem verdiğimiz konu, gençlere verdiği önemdi. İnşallah biz de önce futbolda sonra diğer branşlarda bir sporcu fabrikası olacağız."

''FFP, FUTBOL TAKIMLARINI DOĞRU YOLA SOKMAK İÇİN YAPILIYOR''

Ali Koç, UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) uygulaması hakkında ise, "Futbolda FFP çok yeni. O da kendi içinde değişime uğruyor. FFP, futbol takımlarını doğru yola sokmak için yapılıyor. Bunu fırsat olarak görüyorum ben. Türk futbolunun içinde olduğu borç sarmalından ve günü kurtarmaktan vazgeçmeliyiz. Türkiye çok güçlü bir ülke ve sporda da çok güçlü olmak lazım" dedi.



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