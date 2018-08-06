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(geniş haber) Ali Ay'dan transfer müjdesi

Gürkan DURAL/BURSA,()  Bursaspor Başkanı Ali Ay, transferlere ilişkin yaptığı açıklamada, "En geç çarşamba günü 3 oyuncuyu getireceğiz. Omeuro ve Nielsen için yazışmalar yapıldı. Kulüplerinden haber bekliyoruz" dedi. Bursaspor...

(geniş haber) Ali Ay'dan transfer müjdesi

Gürkan DURAL/BURSA,() 

Bursaspor Başkanı Ali Ay, transferlere ilişkin yaptığı açıklamada, "En geç çarşamba günü 3 oyuncuyu getireceğiz. Omeuro ve Nielsen için yazışmalar yapıldı. Kulüplerinden haber bekliyoruz" dedi.
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Uludağ OSB ile yapılan işbirliğinde transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. "En geç çarşambaya kadar 2 veya 3 tanesiyle bitme noktasına getireceğiz" diyen Başkan Ay, "Transfer zor bir süreç. Biz daha önce yapmış olduğumuz yanlışları yapmak istemiyoruz. Rakamlar çok yüksek. Bütçemizi biliyorsunuz. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz. Aldığımız oyuncuyu, direkt oynatmak için almamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. En az 3-4 tane oyuncu olacak,  bir stoper, bir 10 numara, bir açık bir de santrfor. Açık ve stoper ile ilgili hocamız da incelemelerde bulundu, gelecek oturacak görüşeceğiz ama rakamlar gerçekten çok büyük. Mecburuz almaya. 2-3 gün içerisinde hallolacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
MOSSORO, OMEURO, NIELSEN VE SAIVET GÜNDEMDE
Mossoro ile görüşmelerin gerçekleştiğini belirten Başkan Ay, "Sadece Mossoro değil, başka oyuncular da var ama olması için çaba göstereceğiz. Omeuro ve Nielsen için yazışmalar yapıldı. Kulüplerinden haber bekliyoruz. Bir de Mossoro ve Henri Saivet var. Hoca gelecek, akşam masaya yatıracağız ve ondan sonra kararımızı vereceğiz. Bende istiyorum bir an evvel olsun bitsin, neticede bu kulüp başarılı olursa hepimiz olacağız. Ama kulübünde dışarı atılacak çok fazla parası yok onun için ince eleyip sık dokuyoruz" diye konuştu.
Atiker Konyaspor ile yollarını ayıran ve Bursaspor'un gündeminde olduğu iddia edilen Samuel Eto'o için de Bursaspor Başkanı Ay, "Eto'o da yazılıyor. Eto'o gündemimizde yok. Bunlar da birazcık menajerlerin oyunu" ifadelerini kullandı.

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