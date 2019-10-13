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(GENİŞ HABER) A Milli Futbol Takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında Paris'te

Serhan TÜRK - SAINT-DENIS (FRANSA) / A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile oynayacağı maç için bu ülkeye geldi. Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçakla...

SPOR 13.10.2019, 17:35
(GENİŞ HABER) A Milli Futbol Takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında Paris'te

Serhan TÜRK - SAINT-DENIS (FRANSA) /

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile oynayacağı maç için bu ülkeye geldi.
Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçakla Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen millilerin kafilesi terminal kullanmayarak, aprona yanaşan otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Ay-Yıldızlı ekip her maçta olduğu gibi kendi güvenlik görevlilerini deplasmana götürürken, Fransa polisinin yol güzergahında ve otel çevresinde sıkı tedbirler aldığı görüldü. Güvenlik güçlerine atlı polislerin de eşlik ettiği ve otel yakınındaki trafiğin kontrollü aktığı görüldü. Milli futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerden oluşan kafile otele güvenlik tedbirleri altında giriş yaptı. Milliler, Fransa maçının son çalışmasını akşam TSİ 21.00'de yapacak

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Atlı polislerden görüntüler
- Güvenlik önlemlerinden detaylar
- Millilerin otobüsle otele gelişi
- Futbolculardan görüntüler
- Genel detaylar

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