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Gençlik ve Spor Bakanlığı amatörler için düğmeye bastı

Ankara amatörlerine 50 milyonluk proje Ercan ATA - ANKARA / Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde bulunan amatör sporcuların tesislerinin yıkılacak olmasından dolayı Gazi Mahallesi'nde 6 futbol sahası, idari...

Gençlik ve Spor Bakanlığı amatörler için düğmeye bastı

Ankara amatörlerine 50 milyonluk proje

Ercan ATA - ANKARA /

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde bulunan amatör sporcuların tesislerinin yıkılacak olmasından dolayı Gazi Mahallesi'nde 6 futbol sahası, idari binalar ve 8 tenis kortu için start verdi.
Bakanlık, 50 milyon TL'ye mal olacak projede son aşamaya geldi.
Amatör Evi olarak anılacak projenin ihalesi bir ay içerisinde yapılacak ve 2019 Ağustos Ayı'nda amatörlerin hizmetine sunulacak.
TESİSTE NELER OLACAK?
Yapılması planan tesiste, 6 nizami futbol sahası, amatörlerin kamp yapabileceği 5 yıldızlı tesis, 8 adet tenis kortu, soyunma odaları, sauna, toplantı salonları, 1500 kişi kapasiteli tribün ve amatörlere ait idari ofisler yer alacak.

(FOTOĞRAFLI)

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