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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Altınordu Tesisleri'ni gezdi

İZMİR, () İzmir'deki programı kapsamında Altınordu’nun 21 ülkeden 56 takımın katılımıyla düzenlediği U12 İzmir Cup'ın açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kırmızı lacivertli kulübün Torbalı’daki...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Altınordu Tesisleri'ni gezdi

İZMİR, ()

İzmir'deki programı kapsamında Altınordu’nun 21 ülkeden 56 takımın katılımıyla düzenlediği U12 İzmir Cup'ın açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kırmızı lacivertli kulübün Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’ni inceledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile tesislere gelen Bak, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’dan organizasyon yapısı hakkında geniş bilgiler aldı. Gençlerle sohbet eden, onlara öğütler veren Bak, daha sonra tesisin planını da inceleyip daha sonra yapılacak bölümlerle ilgili bilgi aldı. Bakan Bak, tesis içerisindeki besi hayvanları örnek yaşam alanında ise tavuk yumurtalarını elleriyle topladı. Sahaları da inceleyen Bakan Bak, Şenes Erzik’in adı verilen hibrit çim sahayı gezdi.

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