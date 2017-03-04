Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik etti

İSTANBUL,() - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Yakın Doğu Üniversitesi, 2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Bellona AGÜ'yü 77-61 mağlup ederek şampiyon oldu. Bornova Atatürk Spor Salonu'nda 8 takımın katılımıyla 1 Mart Çarşamba günü başlayan Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonunda çeyrek finalde Galatasaray'ı 78-62'lik skorla geçen Yakın Doğu Üniversitesi yarı finalde ise Beşiktaş'ı 75-66 yenerek adını finale yazdırdı. Final maçında Bellona AGÜ'yü 77-61 mağlup eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi, 25. kez düzenlenen organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yayımladığı mesajla tarihinde ilk kez kupayı kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik etti. Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İzmir Bornova Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutluyorum. 25. kez düzenlenen organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaşan sporcuları, teknik kadroyu ve yönetimi tebrik ediyorum. 8 kulübün katılımıyla yapılan organizasyonda mücadele eden tüm takımlara spor severlere yaşattıkları heyecandan dolayı teşekkür ediyorum."