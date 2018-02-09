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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenine katıldı

İSTANBUL, () Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen 23'üncü Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenini PyeongChang Olimpiyat Stadyumu'nda takip etti. Güney Kore'nin ev sahipliğinde...

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenine katıldı

İSTANBUL, ()

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen 23'üncü Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenini PyeongChang Olimpiyat Stadyumu'nda takip etti.
Güney Kore'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23'üncü Kış Olimpiyat Oyunları, PyeongChang Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılış törenini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da izledi. Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye kafilesinin geçişi sırasında sporcularımızı ayakta selamladı.
Bakan Bak, ayrıca resmi açılış töreni öncesi gerçekleştirilen resepsiyona da katıldı. 
Osman Aşkın Bak, Güney Kore'de yarın ve Pazar günü Sporcu Köyü'nde milli sporcularımızla bir araya gelecek ve tesis ziyaretlerinde bulunup müsabakaları izleyecek.
23. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ise şöyle;
Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu (Alp disiplini), Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman (Kayaklı koşu), Fatih Arda İpçioğlu (Kayakla atlama), Alisa Agafonova - Alper Uçar (Artistik buz pateni)

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