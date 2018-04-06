Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Alex, U12 İzmir Cup'ın açılışını yaptı

Altınordu'nun geleneksel olarak düzenlediği U12 İzmir Cup'ın açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex de Souza, turnuvaya katılan 56 takımın kaptanına karşı gösteri maçı yaptı.

Türkiye ve yurtdışından toplam 56 kulübün U12 takımlarının katıldığı ve 3 gün sürecek dev organizasyonun startı, kırmızı-lacivertli kulübün Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde verildi.

Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı unutulmaz futbolcusu Alex katıldı. Açılışta sözü ilk alan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Avrupa ve Türkiye çapından gelen küçük futbolculara kulübün sloganı olan, "İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu" cümlesini İngilizce söyletti.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılışta yaptığı konuşmada Haziran ayında Rusya'da dünya kupasının düzenleneceğini hatırlatarak, "U12 İzmir Cup da mini bir dünya kupası. Muhteşem bir organizasyonda çocuklarla birlikte olmak, onlarla beraber futbolun coşkusunu yaşamak müthiş bir duygu. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a çocuklar adına teşekkür ederim. Türk sporuna sundukları sporcularla beraber müthiş bir iş yapıyorlar. İşin temelleri burada. Biz Türk futbol altyapısının güçlü olmasını, altyapıdan sporcu yetişmesini arzu ediyoruz. Burası Türk sporu için önemli bir atmosfer" dedi.

Turnuvaya yurt dışından gelen küçük futbolculara, "Hoş geldiniz" diyen Bakan Bak, "Geleceğin yıldız futbolcuları buradan çıkacak. Türk futbolu için çok önemli işler yapan Altınordu'yu sonuna kadar destekliyorum. Biz her zaman gençlerin ve Türk futbolunun yanındayız" diye konuştu

Alex de Souza, açılışta yaptığı konuşmada, turnuvanın çok güzel olduğunu söyleyerek, "Altınordu, çocuklara müthiş imkanlar sağlıyor. U12 İzmir Cup, bunlardan sadece biri. İki gündür İzmir'deyim. Burada gördüklerimden sonra tek bir şey söyleyebilirim; keşke 12 yaşında bu imkanlara sahip olup sahaya çıkabilsem. Buradaki gençlerimizin keyif almalarını dilerim. Başka kültürden oyuncularla bir yarışmanın içerisindesiniz" dedi.

Konuşmaların ardından 5'inci U12 İzmir Cup'ın başlama vuruşunu Bakan Bak, Alex, Seyit Mehmet Özkan, Altınordu U12 takımı oyuncusu Onuralp Çevikkan ile maskot Atakan, hep birlikte yaptı. Bakan Bak, Alex ve Özkan açılışta da topla keyifli bir gösteri gerçekleştirdi.

Açılışın ardından kırmızı-lacivertli formayı sırtına geçiren Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Alex'le aynı takımda turnuvaya katılan 56 takımın kaptanlarına karşı unutulmaz bir gösteri maçında sahaya çıktı. Hakemin düdüğü ile birlikte Bakan Osman Aşkın Bak'ın pasını iyi değerlendiren Alex de Souza, topu formasının altında saklayıp 56 kişilik savunmanın arkasına sızıp vuruşunu yaptı. Ancak kaleci bu pozisyonda gole izin vermedi. Çocukların atağını Spor Bakanı Bak, çizgiden çıkardı. Bakan Bak'ın derinlemesine pasında topla buluşan Alex'in vuruşunda savunma bir kez daha gole izin vermedi. Ancak çocuklar üçüncü atakta golü buldu ve maç 1-0 takım küçük kaptanların galibiyeti ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Turnuvadan genel detay görüntüler

- Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex De Souza'nın karşılanması

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın karşılanması

- Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın konuşması

- Alex'in konuşması

- Bakan Osman Aşkın Bak'ın konuşması

- Bakan Bak ve Alex'in 56 çocukla oynadığı gösteri maçı

HABER: Mustafa KÖPRÜLÜ - KAMERA: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()