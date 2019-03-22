Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Bursa'yı ziyaret etti

Gürkan DURAL / BURSA,() -

Bursa’yı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, bir dizi inceleme ve ziyaretin yanı sıra sivil toplum kuruluşu, amatör spor kulüpleri ve il temsilcileriyle spor ve gençlikte sürdürülen çalışmaların değerlendirildiği toplantılar gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci ile birlikte Bursa’ya gelen Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, ziyaret programı çerçevesinde Bursa Emir Sultan Yurdu Konferans Salonu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Şube, Gençlik Merkezi ve Yurt Müdürleri ile tesis amirleri, eğitim koordinatörleri-sorumluları ve personelle bir araya geldi.

ÖĞRENCİLER İLE BİR ARAYA GELDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki yeni yapılanmanın yanı sıra yurt, gençlik ve spor hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıda gençlik merkezi ve yurtların en iyi şekilde hizmet vermeye devam etmesini isteyen Bakan Yardımcısı Aksu, spor tesislerinin gençler başta olmak üzere bütün vatandaşların 7/24 hizmetinde olması gerektiğini söyledi. Yurtta kalan öğrencilerle bir süre sohbet eden Aksu, yeni yurt inşaatında da incelemelerde bulunduktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysan eşliğinde Nilüfer Gençlik Merkezini ziyaret etti. El sanatları ve müzik atölyeleri ile okçuluk ve ‘Kod Adı 2023’ projesi kapsamında sürdürülen çalışmaları inceleyen ve gençlerle sohbet eden Aksu, Gençlik Merkezindeki has odada Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarda kalan öğrencilerin aileleriyle bir araya gelip ailelerin yurtlarla ilgili talep ve önerilerini dinledi.

GENÇLİK ÇALIŞMALARI HAKKINDA FİKİRLER ALDI

Nilüfer Gençlik Merkezinin ardından yeni hizmete giren Gülruh Hatun Yurdu'nu ziyaret eden Aksu, Diyanet İşleri Başkanlığıyla işbirliği kapsamında üniversite yurtlarında görevlendirilen “Manevi Rehberler” ve öğrencilerle sohbet etti. Ziyaretin ardından Atıcılar Spor Vadisi'ne geçen Aksu; Çok Amaçlı Spor Salonu, Olimpik Yüzme Havuzu ve Olimpik Atletizm Pisti'ni gezdi. Daha sonra Merinos Gönül Dostları Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Aksu; İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Müftüsü İzani Turan ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde sürdürülen gençlik çalışmaları ve projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU SPOR KOMPLEKSİNİ GEZDİ

Bursa programının ikinci gününde tamamlanma aşamasına gelen Yıldırım’daki Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni gezen Bakan Yardımcısı Aksu, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde reel değerle yaklaşık 500 milyon liraya ulaşan tesisleşme hamlesi kapsamında Bursa’ya kazandırılan vizyon projeler arasında yer alan dev kompleksin Bursa’nın spor kenti kimliği kazanmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Ankara Yolu Otosansit yanındaki 34 bin metrekarelik alanı kaplayan ve 2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, 4 adet antrenman salonu, kondisyon merkezi, squash salonu, sosyal donatı alanları ve bunlara ilave olarak 2 bin 700 metrekarelik uluslararası standartlarında Cimnastik Salonunu barındıran tesisin yaklaşık 30 milyon Türk Lirası maliyetle tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Aksu, gençlerin hem spor yapma hem boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek için yeni bir imkana kavuşacağını kaydetti.

ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ

Dev komplekste yaptığı incelemelerin ardından Sporcu Kamp Eğitim Merkezine geçen Aksu, amatör spor kulüpleri ve federasyonların il temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) Başkanı Osman Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri, il temsilcileri, kulüp yöneticileri ve antrenörlerin katıldığı toplantıda; amatör spor başta olmak üzere sporun genel sorunları, organizasyonlar, tesisleşme ve planlanan çalışmalar değerlendirildi. Amatör spor temsilcilerinin görüş ve önerilerinin dile getirildiği toplantıda Bakan Yardımcısı Aksu, Gençlik ve Spor Eski İl Müdürü Süleyman Şahin’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket verdi. BASKF Başkanı Osman Kılıç’ın da Eski İl Müdürü Süleyman Şahin’e amatör spora katkılarından dolayı tablo hediye ettiği toplantının ardından Aksu, okçuluk çalışmaları ve Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Gençler Taekwondo Grup Müsabakalarını izledikten sonra Bursa’dan ayrıldı.

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