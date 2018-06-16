Gençlerden Balkan Şampiyonası'na iyi başlangıç

SİBİU,()

Gençler Judo Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Romanya'nın Sibiu kentinde başlayan Gençler Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde tatamiye çıkan genç milli judokalar ilk günü 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile kapattı.

8 ülkeden toplam 119 judokanın katıldığı müsabakalarda kadınlarda 48 kiloda Tuğçe Beder ve 57 kiloda Buket Mercan ile erkekler 73 kiloda Halil Çimen altın madalya kazanan isimler oldular.

Sıkletlerinde gümüş madalya kazanan judokalar; 44 kiloda Gamze Sayma, 48 kiloda Özge Andıç ve 57 kiloda Şeyma Özerler olurken, bronz madalya ile üçüncülük derecesi yapan isimler ise kadınlarda 52 kiloda Habibe Vardar, erkeklerde 55 kiloda Kadir Can Demir ile Ramazan Yılmaz ve 66 kiloda İbrahim Şimşek oldu.

FOTOĞRAFLI