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Gençlerbirliğin'de moralsiz İdman

 ERCAN ATA-ANKARA/ Efsane başkan İlhan Cavcav'ın cenaze törenine katılan Gençlerbirliği futbolcuları, akşam saatlerinde İlhan Cavcav Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Menemen Belediye maçı için ilk antrenmanına...

Gençlerbirliğin'de moralsiz İdman

 ERCAN ATA-ANKARA/ Efsane başkan İlhan Cavcav'ın cenaze törenine katılan Gençlerbirliği futbolcuları, akşam saatlerinde İlhan Cavcav Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Menemen Belediye maçı için ilk antrenmanına çıktı.

İdman öncesi soyunma odasında futbolcularla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Ümit Özat idmana geç katıldı. Moralsiz görünen futbolcular ısınma koşusu ve koordinasyon çalışması yaptı. Çalışmanın ikinci bölüme 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan başkent ekibi son olarak dar alanda yapılan taktik çalışma ile idmanı noktaladı. Antrenmana tedavisi süren Samuel Owusu katılmadı. Moralsiz Gençlerbirliği yarın öğle idmanının ardından Menemen Belediye maçı için, saat 15-55'de İzmir'e hareket edecek.

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