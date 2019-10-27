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Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor maçının ardından

Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA () - Süper Lig’in 9’uncu haftasında Gençlerbirliği sahasında Yukatel Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktör...

SPOR 27.10.2019, 19:40
Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor maçının ardından

Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA () - Süper Lig’in 9’uncu haftasında Gençlerbirliği sahasında Yukatel Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktör Mehmet Özdilek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, sevindirici şeylerden bir tanesinin oyunculardaki çoşku ve kazanma isteği olduğunu belirterek, “Eşik olarak gördüğümüz maçlardan bir tanesiydi. Rakibimiz 6-0’lık galibiyetle moralli geldi. Verilere bakınca birbirine yakın oynayan iki takımın mücadelesi olacaktı. İlk yarıda verdiğimiz bir pozisyon dışında pozisyon vermedik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Çok güzel bir gol attık. Çok doğru çalıştığımız bir golü bulduk. İkinci yarı zaman zaman oyundan düştüğümüz anlar oldu. Normal karşılıyorum. Çünkü 10 gündür takımım ile birlikte çalışıyorum. Transferin son gününde gelen sakatlıktan yeni çıkan birçok oyuncumuz var. Bunun için zamana ve çalışmaya ihtiyacımız var. Ama burada sevindirici olan şeylerden bir tanesi oyunculardaki coşku ve maçı kazanma arzusu. Dolayısıyla hak ettiğimiz ve kazanmayı çok arzu ettiğimiz maçı 2-0 gibi net bir skorla kazandık. Lig maratonu devam ediyor. Çok müsabaka var. Haftalar ilerledikçe ne yaptığını bilen daha iyi bir takım haline geleceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
MUSTAFA KAPLAN: İÇİMİZDE BAZI ARKADAŞLAR VAR, ONLARIN GÜNÜ GELDİ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, konuşacak bir şey olmadığını belirterek, “Zorunlu olmasa şuraya gelmek bile içimden gelmiyor. Konuşacak bir şey yok. Maça iyi başladık. İyi pozisyonlar ürettik. İlk 15 dakikada öne de geçebilirdik. Maçın genelinde iyi oynayan, pozisyon üretebilen bir Gençlerbirliği var. Girdiği pozisyonları kaçıran bir takımımız var. Hiç olmayacak pozisyonda gol yiyen bir takımımız oldu. Üzgünüm, konuşacak kelime bulamıyorum. Yine de soyunma odasında takımımı kutladım. Ama içimizde bazı arkadaşlar var, onların günü geldi diye düşünüyorum. Örneğin Sessegnon kendini yırtıyor, tersi adam adım atmıyor. İkinci yarıda çok iyi oynayan takımımız var. Son vuruşlarda beceriksiz kaldık. Geçen hafta pozisyonları gole çevirdik, bu hafta çeviremedik. Son dakikadaki penaltı golü için bir şey demiyorum. Başkanı ve camiayı üzdüğümüz için üzgünüz. Denizlispor maçını kaybetmememiz, kazanmamız gerekiyordu. Bu sebepten üzüntülüyüm” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mehmet Özdilek’in açıklamaları
- Mustafa Kaplan’ın açıklamaları

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