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Gençlerbirliği Yöneticisi Ölmez: ''Çalık, Galatasaray'a yüzde yüz katkı sağlar"

 Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ölmez, katıldığı bir radyo programında Ahmet Çalık transferini değerlendirdi. Ölmez, ''Ahmet Çalık konusunda henüz Galatasaray ile anlaşma olmadı. Küçük pürüzler var. Fiyat konusunda...

Gençlerbirliği Yöneticisi Ölmez: ''Çalık, Galatasaray'a yüzde yüz katkı sağlar"

 Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ölmez, katıldığı bir radyo programında Ahmet Çalık transferini değerlendirdi.

Ölmez, ''Ahmet Çalık konusunda henüz Galatasaray ile anlaşma olmadı. Küçük pürüzler var. Fiyat konusunda bir şey diyemem; ama mesafe alındı. Bu hafta içerisinde bir sonuç çıkar. Geçtiğimiz hafta içerisinde İlhan Cavcav ile Dursun Özbek telefonda görüştüler. Ahmet Çalık'ın Sarı-Kırmızılı takıma yüzde yüz katkı sağlayacağını düşünüyorum. Son derece disiplinli ve yetenekli bir oyuncu. Gelişimini çok yakından takip ettik" dedi.

ERCAN ATA - ANKARA /

 

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