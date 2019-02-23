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Gençlerbirliği - Ümraniyespor: 2 - 1

ANKARA,()  STAT: Eryaman HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar Bebek GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah - Ahmet Oğuz, Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 80 Matei), Sessegnon (Dk. 90+3 Rahmetullah), Dos Santos, Selçuk Şahin,...

Gençlerbirliği - Ümraniyespor: 2 - 1

ANKARA,() 

STAT: Eryaman
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar Bebek
GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah - Ahmet Oğuz, Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 80 Matei), Sessegnon (Dk. 90+3 Rahmetullah), Dos Santos, Selçuk Şahin, Alper, Jailton (Dk. 73 Nadir Çiftçi) Stancu, 
ÜMRANİYESPOR: Burak - Aaron, Vasilogiannis (Dk. 59 Leandrinho), Serkan, Alaaddin, Yasir, Muhammed, Boubacar (Dk. 46 Emircan), Tarık, Madinda, Atabey 
GOLLER: Dk. 11 Yasir (K.K), Dk. 47 Stancu (Gençlerbirliği) - Dk. 83 Leandrinho (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Yasin, Ahmet Oğuz, Emrullah (Gençlerbirliği) - Muhammed (Ümraniyespor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller 11'inci dakikada kendi kalesine Yasin ve 47'nci dakikada Stancu atarken, konuk Ümraniyespor'un karşılaşmadaki tek golü ise 83'üncü dakikada Leandrinho'dan geldi.

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