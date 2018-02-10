Gençlerbirliği - Trabzonspor: 0-0

Ercan ATA - ANKARA /

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Alper Ulusoy xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx,

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Claro xx, Palitevich xx, Pogba x,(Dk.46 Aydın) x, Uğur Çiftçi xx, Scekic xx, Khalili xx, Milinkovic xx, (Dk, 65 Jailton) x, Sessegnon xxx, Skuletic xxx, (Dk,72 Deniz Yılmaz) x,

TRABZONSPOR: Onur xx, Kamil Ahmet xx, Uğur Demirok xx, Hubocan xx, Novak xx, Okay xx, Kucka xx, (Dk, 85 Olcay) x, Sosa xx, Abdülkadir xx, Bero xx,(58.Dk Castillo) x, Rodallega xx, (Dk, 66 N'Doye x,

SARI KARTLAR: Hopf, (Gençlerbirliği) Sosa, Okay, (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in İlhan Cavcav Sezonu 21'inci hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavililerin Uğur Demirok ile 81. dakikada penaltı kaçırdığı karşılaşma 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Abdulkadir'in ortasında Rodallega'nın ceza yayı üzerinden vurduğu kafada top auta çıktı.

12'nci dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu alan Marko ceza sahasına girerek çektiği şutu, kaleci Onur son anda kornere çeldi.

16'ncı dakikada Uğur'un kullandığı köşe vuruşunda Sukuletic'in kafa vuruşu Onur'da kaldı.

17'nci dakikada orta sahadan topu alan Rodallega, ceza sahasına girmeden çektiği şut Uğur'un kafasından oyun alanına döndü.

22'nci dakikada ceza sahasına gelen ortada Marko topu boş durumda olan Skuletic'e aktardı. Skuletic'ın son anda vurduğu kafa vuruşunda top kaleci onuru geçerek auta çıktı.

28'inci dakikada sağ taraftan Kamil'in ortasında ceza sahası içinde kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Rodallega topa dokunamadı.

47'nci dakikada Aydın'ın ortasında Sessegnon auta attı.

48.dakikada Yine Aydın'ın pasında Sessegnon'un şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

53'üncü dakikada sol taraftan Skuletic'in ortasına Khalili vurdu top kaleci Onur'da kaldı.

68'inci dakikada Kamil'in sağ taraftan yaptığı ortada kaleci ile karşı karşıya kalan N'Doye dokunamadı ve top auta çıktı.

69'uncu dakikada Uğur'un sol taraftan yaptığı ortada, Scekic topu kale yerine auta attı.

82'inci dakikada Uğur'un ceza sahasında N'Doye'yi düşürmesi sonunda kazanılan penaltıyı Uğur Demirok kaleci Hopf'a teslim etti.

87'nci dakikada Khalili'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü.

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