Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: "Hatası varsa özür diletiriz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maç sonu yaşanan gerginliğe ilişkin, "Bir yerde, bir yanlış varsa özür diletiriz. Ben tamamen yatıştırmaya giderken olaylar cereyan etti" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Bursaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan rövanş mücadelesi sonrasında saha karıştı. Yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Tur atlayan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bursaspor’a da başarılar diliyorum. Maç sonundaki olaylar nahoş olaylardı, güzel olaylar değildi. Kendi adıma olayların uzağındaydım, ne temasım, ne münasebetim oldu. Bursaspor’da kim bu olayın içerisindeyse Allah için bir kişi çıksın Ümit hocanın bana hakareti oldu desin. Bursaspor, Türkiye’nin 5’inci büyüğü. Bursaspor yenilerek, böyle olaylara sığınıyorsa durum vahim demektir. Ben Bursaspor’da da forma giydim. Ben tamamen yatıştırmaya giderken olaylar cereyan etti" dedi.

"BAHANELERE SIĞINIYORSAN DURUM VAHİM"

Olayların son 2 dakikada yaşandığını belirten Ümit Özat, "Bursaspor, bu olaylardan ötürü mü elendi? Bir yerde bir yanlış varsa özür diletiriz. Hiçbir bilgim yok olaylarla ilgili, zaten kamera kayıtları vardır. Maç boyunca yediğimiz küfür kalmıyor. Saha içerisine odaklanıyoruz. Tribün psikolojisi bir şey diyemezsin. Bursaspor elendi diye dünya batmadı, ilk defa da elenmedi. Lig maçında da, kupadaki ilk maçta da yenemiyorsan, bahanelere sığınıyorsan durum vahim gerçekten" diye konuştu.

"HATASI VARSA GİDER KONUŞURUZ"

Kaleci antrenörü Gökhan Tokgöz ile Bursasporlu Titi'nin tartıştığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, bu olaya ilişkin "Biz özür diletiriz, cezasını da alır. Daha ne yapabiliriz? Ben antrenörüm, saha ile ilgileniyorum. Ben nereye yetişeceğim, hatası varsa gider konuşuruz. Hatası olan tabii ki özür dileyecek. Hata öyle bir yere geliyor ki, iki kulüp, oyuncular kanlı bıçaklı. Son dakikada direkten dönen top gol olsaydı, bu sefer sizin takımınız vakit geçirmek için uğraşacaktı. Ben kulübeyi göremem. Bir hata yapmışsa raporu gelir, iki kişi arasında yaşanan şey tüm tribünlerin, yöneticilerin sahaya girmesini gerektirmiyor" açıklamasını yaptı.

"GEÇEN SENEKİ MAÇTAN GELİYOR TÜM BUNLAR"

"Kimse de Bursaspor’da çalışan bir teknik adam olarak Türkiye’nin 5’inci büyüğü dememiştir" diyen Ümit Özat şöyle devam etti:

"Bazı olaylar, Bursaspor taraftarına yakışmıyor. Geçen seneki maçtan geliyor tüm bunlar. Ne yapacaktık? Yenilecek miydik? Kaleyi açacağım, gel bana 5 mi at diyeceğim? Bursaspor’da oynadım. O gün nasıl Bursaspor’da mücadele ettiysem, geçen sene de mücadele ettim. Canları sağolsun, benim hakkım helal olsun."

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HABER: Gürkan DURAL - KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, ()