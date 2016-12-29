Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: "41 yılın sonunda Avrupa kupalarına gitmesini istiyoruz"

"Savaşın olmadığı, bombaların patlamadığı, insanların kan ve gözyaşı dökülmediği bir yıl olmasını diliyoruz"



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Kulübümüz adına alabileceğimiz en yüksek puanları toplamak istiyoruz. 41 yılın sonunda artık bu takımın da Avrupa kupalarına gitmesini istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında sahasında Amedspor'u 6-0'lık skorla farklı mağlup eden Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Ümit Özat, maç sonu yaptığı basın toplantısında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ciddiye aldık, iyi mücadele ettik, neticesini aldık. Güzel bir maç oldu. Önümüzden 4-5 günlük bir ara var, onu iyi bir şekilde değerlendirip Antalya'da toplanmayı düşünüyoruz. Kamp programı ayın 3'ünde başlıyor. Kasımpaşa maçına kadar orada kalacağız. Aramızdan ayrılanlar olabilir. Devamlı taliplileri olan bir oyuncu grubumuz var. Aramızdan ayrılanlar olursa da takviyelerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Mutlaka bir iki oyuncu almayı düşünüyoruz. Eğer bu oyuncular yabancı olursa önce içerideki yabancı kontenjanını boşaltmamız lazım. Eğer onu boşaltabilirsek, ihtiyacımız olan 2 bölgeyi başkanımıza illettik, onlar bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Özat yeni yıl mesajında ise şunları kaydetti:

"Savaşın olmadığı, bombaların patlamadığı, insanların kan ve gözyaşı dökmediği bir yıl olmasını diliyoruz. Kulübümüz adına alabileceğimiz en yüksek puanları toplamak istiyoruz. 41 yılın sonunda artık bu takımın da Avrupa kupalarına gitmesini istiyoruz. Türkiye Kupası'nda hedefe sonuna kadar gitmek lazım. Önce Allah sağlık versin hepsi olur diye düşünüyorum."

Özat, transferlerle ilgili, "Serdar'ın, iki Ahmet'in, Uğur'un kulüp politikalarına uygun, iyi bir teklif verirlerse gitmesini isterim, çocukların önünü tıkamak istemeyiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ümit Özat'ın açıklamaları

HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA /

