Gençlerbirliği'nin yeni transferi Agon Mehmeti: "Forma için mücadele edeceğim"

ANKARA- Gençlerbirliği’nin yeni transferi Agon Mehmeti, geliş sürecini anlattı ve yaşayacağı forma rekabetine değindi. Kulübün internet sitesine konuşan oyuncu, “Buraya oturmaya gelmedim, forma için mücadele edeceğim” dedi.

Mehmeti, Gençlerbirliği’ne transfer olduktan sonraki duygularını şu sözlerle aktardı:

“Çok mutluyum burada olduğum için. Fizik olarak yüzde yüz hazır değilim ama bunun için çok çalışıyorum. Zamanla eksiklerimi kapatacağım. Böyle bir takıma katıldığım için sevinçliyim.”

Futbola Malmö’de başladığına değinen Arnavut oyuncu, oynadığı takımların kendisine büyük tecrübeler kattığını söyledi. Daha önce Gençlerbirliği forması giyen Jimmy Durmaz ve Labinot Harbuzi ile de takım arkadaşı olduğunu söyleyen Mehmeti, Gençlerbirliği hakkında her zaman güzel şeyler duyduğunu kaydetti:

“Futbola profesyonel olarak Malmö’de başladım. Gençlerbirliği’nin yakından tanıdığı Jimmy Durmaz, Labonat Harbuzi gibi isimler benim takım arkadaşlarımdı. Daha sonra İtalya’da ve Portekiz’de forma giydim. Malmö’ye geri döndükten sonra son olarak Stabaek’te forma giydim. Tüm bu yaşananlar bana unutulmaz tecrübeler kattı diyebilirim.

İsveç’teyken Gençerbirliği için çok güzel şeyler duydum. İyi bir kulüp yapısı olduğunu, iyi bir başkana sahip olduğunu söylediler.”

Takımda yer alan İsveçli oyuncuların takıma uyumu konusunda kendisine yardımcı olacağını söyleyen Mehmeti, kendisinin uyum sorunu yaşama konusunda çok sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor. Mehmeti, “işimi burada kolaylaştıracak isimler var” diyerek şunları söyledi:

“Futbolda bir futbolcunun, yeni bir ülkeye yeni bir takıma gelmesi uyum sorunu yaşatabiliyor. Adaptasyon büyük bir sorun oluyor. Ama benim işimi burada kolaylaştıracak isimler var. Khalili , Hopf ve Ring ile İsveç’te rakip olarak karşılıklı olarak oynamıştık. Onları burada görünce çok mutlu oldum. Aynı dili konuşuyoruz ve bana kulübe ısınmam için yardımcı oluyorlar. Burada Kosova’dan , Hırvatistan’dan Sırbistan’dan oyuncular var. Birbirine yakın kültürlerden oyuncuların olması bir şans. Türkiye’ye de yabancı olmayan ülke ve kültürler bunlar.”

Takımda oynadığı mevkide güçlü isimlerin olduğu ve forma konusunda nasıl bir rekabetin oluşacağı sorusuna ise Mehmeti , “Buraya oturmaya gelmedim. Forma için mücadele edeceğim.”dedi ve şunları ekledi:

“Rekabet her zaman takım başarısı için iyidir. Rantie, Vedat, Stancu hepsi kaliteli oyuncular. Forma için güçlü bir rekabet olacağını söyleyebilirim. Buraya en iyi şekilde hizmet vermek için geldim. Büyük , hedefi olan kulüpler için alternatifli bir kadro olması normal.”

Agon Mehmeti son olarak sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Burada 1,5 yıllık sözleşmem var. Takımımı için en iyi performansımı sahaya yansıtacağım. Bu sürede güzel işlere imza atarak , iyi sonuçlar için takımıma yardımcı olacağım.”