Gençlerbirliği'nin eski yöneticisinden Murat Cavcav'a, "Kulübün kasasındaki 70 milyon TL'den ne kadar kaldı?"

Arda Çakmak: "İlhan bey o parayı un satarak mı kazandı?"

"Kasamızda kaç lira kaldı, onu açıklasın"

"Kulüp kurumsal yönetilmiyor"

"Şu anda Gençlerbirliği'nin kasasında kaç lira kaldı?"

ERCAN ATA - ANKARA /

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'la ters düşerek ekim ayında istifa eden yöneticilerden eski asbaşkan Arda Çakmak, ''Harcanan paralar Cavcav ailesinin fitresidir" diyen Murat Cavcav'a sert eleştirilerde bulunarak, "Allah Murat Bey'den razı olsun. Ama bir müslümanın işlediği hayırla böbürlenip, dini vecibeler üzerinden de kendisini eleştirenleri küçümsediğini ilk defa duyuyorum. 2017 Aralık itibariyle Gençlerbirliği Spor Kulübü kasasında ne kadar para var, bu 70 milyondan TL'den kaç lira kaldı onu söylesin" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nde uzun yıllar boyunca İlhan Cavcav'la beraber çalışan Arda Çakmak, ilk yarıyı 14 puan toplayarak 17'nci sırada bitiren bir kulüp başkanının açıklamalarında daha dikkatli olması gerektiğini savunan Çakma, "Murat Cavcav'ın açıklamalarını okuyunca şoke oldum. Hayır, dedim. Bunları o söylemez, yanlış anlatılmış ya da yanlış aktarılmıştır. Ama maalesef görüntüleri varmış. Maalesef diyorum, çünkü pot üzerine pot kırmış, görüntüler olmasaydı, düzeltebilirdi" dedi.

"İLHAN BEY O PARAYI UN SATARAK MI KAZANDI?"

Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ın iyi bir hatip olduğuna, zaman zaman ses getiren çıkışlar yapsa da bunları kolaylıkla telafi edecek kadar söz ustası olduğunu hatırlatan Arda Çakmak, "Murat Bey öyle değil. Şimdi bu söylediklerinin hangisini düzeltmeli, bilemedim. Diyor ki: "Benim, Gençlerbirliği'nin bir lirasına tenezzül etmem mümkün değildir. O babamın tırnaklarıyla kazandığı paradır." Yahu böyle laf edilir mi? İlhan Bey o parayı un satarak mı kazandı? İlhan Bey, o parayı İlhan Bey olarak mı, Gençlerbirliği Başkanı Cavcav olarak mı kazandı? Ne demek babamın kazandığı para" eleştirisini yaptı.

"KASAMIZDA KAÇ LİRA KALDI, ONU AÇIKLASIN"

Gençlerbirliği'nin geleceğini kurumsallaşmakla ve atılacak doğru adımlarla kurtarabileceğine dikkat çeken Arda Çakmak, ekonomik anlamda kulübün yıllar boyu edindiği prensiplerin bir yıl içinde unutulduğuna dikkat çekerek, "Gençlerbirliği'nin bütçesini Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün varlıkları ilgilendirir. Ne demek "söz konusu para Cavcav ailesinin fitresidir." Böyle açıklama olur mu? Transferi ben yaptım, teknik direktörü ben getirdim derken söz paraya gelince Murat Bey soyadını hatırlıyor. Hiç yakışık almamış. Bunun yerine, kasamızda kaç lira kaldı, onu açıklasın" diye konuştu.

"KULÜP KURUMSAL YÖNETİLMİYOR."

Söz konusu açıklamada Murat Cavcav'ın Gençlerbirliği'nin paralarını yediği iddialarına cevap verildiğinin yazılmasını bir skandal olarak değerlendirdiğini belirten Çakmak, "Kimse Murat Cavcav kulübün paralarını yiyor, diye bir şey söylemedi. Allah aşkına bu söylenecek laf mıdır? Böyle şey olur mu? Kim dedi bunu? Ne bir yerde okudum, ne duydum. Gençlerbirliği kötü yönetiliyor. Transferler kötü. Sonuncu değiliz evet ama 14 puanımız var. Bazı takımların yaşadığı sıkıntılara umut bağlamışız. Kulüp kurumsal yönetilmiyor. Başkan olası bir genel kurulda başarısız da olsa başkan kalmak için yeni üyeler kaydediyor. İftiraya cevap vermek kolaydır, ama gerçekler karşısında çaresiz kalırsınız. Murat Cavcav da bunu yapıyor, kimse ona 'Gençlerbirliği'nin parasını yedin' demedi. Bunu ilk defa kendisinden duydum'' şeklinde konuştu.

Murat Cavcav'ın transferlerle ilgili söylediklerinin daha önceki tasarruflarıyla birlikte düşünüldüğünde tutarsız olduğuna dikkat çeken Arda Çakmak, "İki tane futbolcun, Matei ve Bady, Etlik'te düz koşu yapıyor, bunlara para verildi. Rantie diye bir futbolcu vardı, kaçtı ülkesine gitti. Kaç lira ödendi. Daha önce "aldım, ben aldım" diye konuştuğu için böyle söylüyorum, aldığın Velikonja, Mehmedi, Ring, bunlar kaç maç oynadı. Gençlerbirliği belki de on yıldır imza parası diye bir para vermedi. Bonservis değil, imza parası verildi bazı futbolculara. Hem peşinat alıyor, hem imza parası. Kim bilir kaç lira kaldı. Şimdi de deniliyor ki transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Demek ki mali sıkıntı başlıyor" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

"ŞU ANDA GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KASASINDA KAÇ LİRA KALDI"

Bir kulüp başkanı için yapılan açıklamaların son derece muğlak olduğunu iddia eden Arda Çakmak, Murat Cavcav'ı net açıklamalar yapmaya ve sorduğu soruyu cevaplamaya davet ederek, "Bence Murat Cavcav, bizi ailesinin serveti hakkında değil Gençlerbirliği'nin bütçesi hakkında bilgilendirsin. Şu anda Gençlerbirliği'nin kasasında kaç lira kaldı? 2015 yılı Aralık ayında 55 milyon TL, 2016 Aralık ayında 57 milyon TL'miz vardı. Fitreydi, zekattı onlar Allah'la kendisi arasında. Gençlerbirliği bir dernek, biz üyeleriyiz, o da dernek başkanı. Tekrar ediyorum 2015'te 55 milyon, bir sene sonra 57 milyon. Buna Ahmet Çalık ve Stancu'nun bonservis bedeli 3.25 milyon euroyu ekleyince 70 milyon TL'yi aşıyor. Bize net, sadece 2017 Aralık itibariyle Gençlerbirliği Spor Kulübü kasasında ne kadar para var, bu 70 milyon TL'den kaç lira kaldı onu söylesin" açıklamalarını yaptı.

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