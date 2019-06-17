Gençlerbirliği'nde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

ANKARA () - Gençlerbirliği yeniden kulüp başkanlığına seçilen Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısını bu akşam İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Yönetim kurulu toplantısında alınan bazı kararların ardından görev dağılımları da belli oldu.

Murat Cavcav önderliğinde toplanan yönetimde görev dağılımı şu şekilde:

Başkan Vekili: Arif Ölmez

Genel Sekreter: İlke İğrek

Sayman: Murat Öngelen

İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Şahin Kartal

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Garip Ayaz

Basın Sözcüsü: Musa Samur

Altyapıdan Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Kerem Doğan

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Merdan Hürmeydan

Bülent Üstündağ

Mehmet Emin Gür

H. Kemal Yurttakalan

Osman Kaçar

Mahmut Alanya

Canpolat Aras

Özgür Erdem İncesu

Talip Çankırı

Kadir Kudret Hatipoğlu

Ersin Özel

(FOTOĞRAFLI)