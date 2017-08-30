Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi bitti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada Cavcav şu ifadeleri kullandı;

"İlk üç maçımızın ardından teknik direktörümüz Ümit Özat'la yaptığımız değerlendirmede karşılıklı olarak yolların ayrılmasında karar kıldık. Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde yetişen, kulübümüzün en değerli isimlerinden biridir. Bize verdiği hizmetler ve her zamanki yapıcı tutumu için kendisine teşekkür ediyoruz. Ümit Hocamıza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum."

İSTANBUL /