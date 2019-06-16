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Gençlerbirliği'nde tek adaylı seçimde Murat Cavcav başkan seçildi

Ercan ATA-ANKARA, () Gençlerbirliği Olağan Genel kurulu sona erdi. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Murat Cavcav 371 geçerli oyla 3 yıllığına Gençlerbirliği başkanlığına seçildi. 2016 delegeden 382 delegenin oy kullandığı...

Gençlerbirliği'nde tek adaylı seçimde Murat Cavcav başkan seçildi

Ercan ATA-ANKARA, ()

Gençlerbirliği Olağan Genel kurulu sona erdi. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Murat Cavcav 371 geçerli oyla 3 yıllığına Gençlerbirliği başkanlığına seçildi. 2016 delegeden 382 delegenin oy kullandığı olağan genel kurulda 7 oy boş çıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Murat Cavcav'ın 18 kişilik yönetim kurulunda; Merdan Hürmeydan, Kerem Doğan, Şahin Kartal, Bülent Üstündağ, Mehmet Emin Gür, Kemal Yurttakalan, Osman Kaçar, Murat Öngelen, Mahmut Alanya, Canpolat Aras, Özgür Erdem İncesu, Talip Çankırı, İlke İğnek, Kadir Kudret Hatipoğlu, Ersin Özel, Garip Ayaz ve Musa Samur yer aldı.

GENEL KURULDA GERGİNLİK

Delegelerden Erdem Ceydilek'in Genel kurulun 5'İnci maddesi ile ilgili söz alan ve yönetimi eleştiren konuşmasına Başkan Murat Cavcav'ın destekçileri tepki gösterdi. 1923 Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği Başkanı olduğu belirtilen O. Ünsal kürsüde konuşan Ceydilek'e hakaret ederek üstüne yürüdü. Ünsal, kendisini engellemeye çalışan görevliye tokat atınca salon karıştı. Araya giren delegeler, özel güvenlik ve emniyet güçleri olayları yatıştırdı. Çıkan olayların yatıştırılmasının ardından genel kurul yapılan oylama ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çıkan olaylardan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

 

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