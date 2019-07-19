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Gençlerbirliği'nde Sadio Diallo 3 hafta yok 

ANKARA,() -  Gençlerbirliği'nin Gineli futbolcusu Sadio Diallo, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçirdi. Yapılan kontroller sonucunda Sadio Diallo'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Spor Toto Süper Lig 2019-20...

Gençlerbirliği'nde Sadio Diallo 3 hafta yok 

ANKARA,() - 
Gençlerbirliği'nin Gineli futbolcusu Sadio Diallo, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçirdi. Yapılan kontroller sonucunda Sadio Diallo'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu hazırlıklarını Erzurum'da tamamlayan Gençlerbirliği, kampın son gününde dün Hatayspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Mücadelenin 20'nci dakikasında sakatlık yaşayan Gineli futbolcunun yapılan kontroller sonucunda sağ ön kolunda kırık tespit edildiği ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Gençlerbirliği Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yar aldı: "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan açıklamaya göre Diallo'nun ligde oynanacak ilk üç maçta takımdaki yerini alamaması bekleniyor. Sadio Diallo'ya geçmiş olsun diyor en kısa sürede yeniden takımımızdaki yerini almasını temenni ediyoruz."

(FOTOĞRAFLI)

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