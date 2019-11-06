Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'dan taraftara çağrı 

ANKARA,() -

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav'ın talimatıyla ligin 11'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanacak maçın bilet fiyatları yeniden belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatlarında yapılan değişiklik sonrasında karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kale Arkası Tribün: 10 TL

Maraton Tribün: 20 TL

Kapalı Tribün: 30 TL

VIP Tribün: 100 TL

Misafir Tribün: 10 TL

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa sunulacak.

