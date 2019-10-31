Gençlerbirliği'nde 4 aday var

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrılmasının ardından, yönetimin Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüğü öğrenildi. Diğer taraftan, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Esenler Erokspor maçında takımı sahaya altyapı koordinatörü Taşkın Aksoy çıkaracak.



Gençlerbirliği yönetimi, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismi belirlemek için görüşmelere başladı. Yönetimin; Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüğü öğrenildi. Yeni teknik adamın Süper Lig'in 10'uncu haftasında bu cumartesi deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçına yetiştirilmesinin planlandığı bildirildi.



TAKIMI AKSOY ÇALIŞTIRDI



Diğer taraftan, ​Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda yarın saat 16.30'da İstanbul ekibi Esenler Erokspor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mustafa Kaplan döneminin kapandığı Başkent ekibinde, takım altyapı koordinatörü Taşkın Aksoy ve ekibi yönetiminde kupa sınavına çalıştı. Aksoy'un yarın da takımın başında sahada olacağı belirtildi.