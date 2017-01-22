Gençlerbirliği kafilesi Gaziantep'ten üzgün ayrıldı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yaşamını yitirmesiyle Gaziantepspor karşılaşması için Gaziantep'te bulunan takım kafilesi, Ankara'ya döndü. Kulübün genel sekreteri Sinan Gürsoy, acı haberle yıkıldıklarını belirterek, "Babamızı kaybettik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği takımı, kulüp başkanı İlhan Cavcav'ın ölüm haberini, Gaziantepspor maçı için Gaziantep'te konakladıkları otelde öğrendi. Cavcav'ın ölüm haberini, otelden karşılaşmanın yapılacağı stadyuma geçecekleri sırada öğrenen Gençlerbirliği kafilesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun karşılaşmayı ertelemesiyle Ankara'ya dönmek için konakladıkları otelden ayrıldı.

Kulübün Genel Sekreteri Sinan Gürsoy, üzüntülü olduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bütün spor camiasının başı sağ olsun. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. İlhan Cavcav için bir şeyler söylemeye kalksak 2- 3 gün sürer. Gençlerbirliği camiası olarak babamızı kaybettik. Tam maç için otelden çıkacağımız saatte, 11.20 gibi aldık acı haberi. Sağ olsun federasyon yetkilileri aradılar. İlhan Cavcav gibi duayen bir başkanın ölmesinden dolayı sportif faaliyetin yapılmasının uygun olmadığını onlar da bize ilettiler. Bizim de bu şartlar altında oynamamız zaten mümkün değil. Döneceğiz. Saat 14 uçağıyla bir bölümüz dönecek, geri kalan arkadaşlar ise akşam tarifeli seferle dönecekler."

Takım oyuncularından Taha Cengiz Demirtaş ise üzgün olduklarını ifade ederek, "Ben zaten alt yapıdan bu sene geçmiştim. Üzgünüz. Bir an önce takım olarak Ankara'ya dönmeye çalışıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Bir an önce Ankara'ya gidip başkanımızın yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

SELÇUK ŞAHİN: OLAYIN ŞOKUNU YAŞIYORUZ

Takımın tecrübeli oyuncularından Selçuk Şahin, çok üzüldüklerini ve olayın şokunu yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Tabi üzücü bir durum. Ne kadar da son dönemde, sağlık sorunları yaşasa da böyle bir haber almak bizi çok üzdü. Tüm spor camiasını, ülkemizin, Gençlerbirliği camiasının başı sağ olsun. Çok üzüldük, böyle bir durumda da oynayamayacağımıza karar verdik. Maç da zaten ertelendi. Türk futboluna çok şey vermiş büyük bir insanı, futbol anlamında bir lideri kaybettik. Olay çok sıcak. Olayın şokunu yaşıyoruz."

ORHAN ŞAM HÜZÜNLENDİ

Duygulanan oyunculardan Orhan Şam ise, İlhan Cavcav'ı çok sevdiğini ve onu çok arayacaklarını anlatarak, "Dünden beri zaten özellikle benim kafam çok yerinde değildi. Herkes için çok değerli ama bizim için yeri çok ayrı. Benim çocukluğum geçti burada. Çok seviyorduk kendisini. Rabbim rahmet eylesin. Onu çok arayacağız, çok özleyeceğiz. Ben çok seviyordum kendisini. Başkandan ziyade bir baba şefkati vardı kendisinde" şeklinde konuştu.

Üzgün oldukları gözlenen oyuncular, taksilerle Ankara'ya dönmek için havalimanına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gençlerbirliği kafilesi

- Futbolcular

- Sinan Gürsoy ile röp.

- Taha Cengiz Demirtaş ile röp.

- Selçuk Şahin ile röp.

- Orhan Şam ile röp.

- Oyuncuların otelden ayrılması

- Oyuncuların taksilere binmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Mücahit YOLCU-Kamera:Ahmet ÖZER/GAZİANTEP )