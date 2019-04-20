Gençlerbirliği - İstanbulspor: 1 - 0

ANKARA,()
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ömer Tevfik Özkoç, Bilal Gölen
GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah - Erdem, Yıldırım Mert, Claro, Alper, Selçuk Şahin, Berat Ayberk, Matei (Dk. 66 Sessegnon), Bekir Yılmaz (Dk. 85 Nadir Çiftçi), Deniz Yılmaz (Dk. 80 Mert Nobre), Stancu
İSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Ali (Dk. 76 Cajic), Muhsin, Wellington, Etoga, Duhan, Onur, Muhammed Enes (Dk. 76 İbrahim Halil Çolak), Eslem, Muhammed Demirci, İbrahim Yılmaz (Dk. 89 Perovic)
GOL: Dk. 5 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Matei, Mert Nobre (Gençlerbirliği) - Muhsin Yıldırım, Etoga (İstanbulspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.