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Gençlerbirliği - Hatayspor: 2-1

ANKARA () STAT: OSTİM HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Altan GENÇLERBİRLİĞİ: Taha Cengiz Demirtaş, Canberk Aydın, Mahmut Boz, Arnason, Rahmetullah Berişbek, Berat Ayberk Özdemir, Emre Gündoğdu (Dk. 57 Cengizhan Akgün),...

Gençlerbirliği - Hatayspor: 2-1

ANKARA ()

STAT: OSTİM
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Altan
GENÇLERBİRLİĞİ: Taha Cengiz Demirtaş, Canberk Aydın, Mahmut Boz, Arnason, Rahmetullah Berişbek, Berat Ayberk Özdemir, Emre Gündoğdu (Dk. 57 Cengizhan Akgün), Bekir Yılmaz (Dk. 80 Deniz Yılmaz), Bady, Matei, Mert Nobre (Dk. 67 Metehan Mert)
HATAYSPOR: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Maiga, Soner Örnek, Yasin Güreler, Diallo, Özgür Kazar (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Hamza Gür (Dk. 46 Gökhan Karadeniz), Korkishko, Karim Samb (Dk. 76 Caner Hüseyin Bağ), Sinan Kurumuş
GOLLER: Dk. 71 Matei, Dk. 90+3 Cengizhan Akgün (Gençlerbirliği) - Dk. 66 Gökhan Karadeniz (Hatayspor)
SARI KART: Diallo (Hatayspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Gençlerbirliği kendi sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

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