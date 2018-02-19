Gençlerbirliği - Göztepe maçının ardından

Ercan ATA - ANKARA /

Spor Toto Süper Lig 22'nci hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Göztepe'yi 3-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat şöyle konuştu:

"İyi bir oyun oldu ve kazanmak güzel. Çalıştığımız yerlerden goller geldi. Topa hakim olmayı hedefledik ve başardık diye düşünüyorum. Oyuncularımın ayaklarına sağlık. Taraftarım bana destek verirse huzurlu oluyorum. Her takım taraftarıyla güzeldir. Gol yemediğimiz her maç bizim için galibiyet değerinde. Çok sancılar çektik. Alt tarafa göre yaklaşık bir buçuk maç gibi bir avantajımız var. Biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesecek durumdayız. Ayrıca, daha hazır olmalarını beklediğim oyuncular var."

ÖZAT: "ÇOCUK İSTİSMARINA KALKIŞANLAR, TAKSİM'İN GÖBEĞİNDE İBRET-İ ALEM OLSUN DİYE SALLANDIRILMALI"

Son dönemde yeniden gündeme gelen 'çocuk istismarı' konusuna da değinen Özat, "Bu işin su götürür tarafı yok, direkt idam cezası gelecek. Kim çocuk istismarına kalkışıyorsa onu direkt Taksim'in ortasında sallandıracaksın. İnsanların canı yanıyor. Tabii ki burada ailelerin çocuklara susmayı değil konuşmayı öğretmesi lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bunları yapanların Taksim'in göbeğinde ibret-i alem olsun diye sallandırılması lazım" dedi.

TUNA: "İSTEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Göztepe Teknik Direktörü Tuna ise şöyle dedi:

"Biz 2'nci dakikada golü yiyip 31'inci dakikada da 10 kişi kalınca maç içinde değişik düşüncelere girdik. Ofansif anlamda kendimizi güçlendirmeye çalışmamız zaafa dönüştü. Beraberlik ve galibiyet için hamle yaptık ama o da olmadı. Bulunduğumuz noktanın anlamı vardı. Kazansaydık 5'inci olacaktık. Bu sebeple kazanmayı çok istiyorduk. Bunu istemeye devam edeceğiz. Göztepe'yi sezon sonunda en iyi yerde bulundurmak istiyoruz. Gençlerbirliği'nin topu rakibe bıraktığında etkili olan bir takım olduğunu biliyorduk. Biz topa sahip olduk ama yaratıcı olamadık. İkinci yarı başladı 5 maçtır oynuyoruz herkes puan kaybediyor. Beraberlik sayıları artmaya başladı. Biz iyi bir takımız bunu biliyoruz. Gençlerbirliği geri pas yan pas yapmamıza izin verdi. Bazen istediğiniz hiçbir şey oyunun akışında futbolda gerçekleşmiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ümit Özat'ın açıklamaları

- Tamer Tuna'nın açıklamaları