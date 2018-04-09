escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Gençlerbirliği - Galatasaray: 1-0

Ercan ATA - ANKARA / STAT: Ankara 19 Mayıs HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx) GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx), Palitsevich (xx), Manu (xx), Dos Santos (xx), Issah (x) (Dk. 46 Ahmet Oğuz xx), Alper Uludağ (xxx),...

Gençlerbirliği - Galatasaray: 1-0

Ercan ATA - ANKARA /

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx), Palitsevich (xx), Manu (xx), Dos Santos (xx), Issah (x) (Dk. 46 Ahmet Oğuz xx), Alper Uludağ (xxx), Pogba (xx), Zeki Yavru (xx), Jailton (xx), Sessegnon (xx) (Dk. 90+1 Khalili), Deniz Yılmaz (x) (Dk. 61 Scekic x)
GALATASARAY: Muslera (xx), Mariano (xx), Maicon (xx), Serdar Aziz (xx), Selçuk İnan (xx) (Dk. 79 Donk x), Belhanda (x) (Dk. 60 Eren Derdiyok x), Gomis (xx), Rodrigues (x), (Dk. 69 Sinan Gümüş x), Fernando (xxx), Nagatomo (xx), Feghouli (xx)
GOLLER: Dk. 90+2 Alper (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Jailton, Ahmet, (Gençlerbirliği) - Sinan, Mariano, Maicon, (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig 28'inci hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Gençlerbirliği 90+2'nci dakikada Alper'in attığı golle maçı 1-0 kazanan taraf oldu.

4'üncü dakikada Feghouli ceza sahasına girmeden pasını Selçuk'a gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Selçuk'tan önce savunma topu kornere çeldi. 
7'nci dakikada sol taraftan topu süren Belhanda ceza yayı üzerinde olan Selçuk'a topu aktardı. Selçuk yaklaşık 30 metreden vurdu, top kalecide kaldı.
14'üncü dakikada savunmanın hatasıyla topla buluşan Manu topu boş pozisyondaki Deniz'e aktardı. Kalesinden erken çıkan Muslera, Deniz'in açısını kapatarak savunmanın topu kornere çelmesini sağladı.
18'inci dakikada Nagatomo'nun pasında topun gelişine çektiği şut kaleci Hopf'dan döndü.
38'inci dakikada Manu'nun sol taraftan yaptığı ortaya penaltı noktasında yükselen Jailton'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
52'nci dakikada Mendes'in ortasında kale içinde Gomis dokundu, kaleci Hopf son anda topa sahip oldu.
56'ncı dakikada Maicon topu indirdi, Gomis vurdu. Top savunmada Palitsevich'e çarparak kornere çıktı.
61'inci dakikada Jailton çalımlarla ceza sahasına girerek Muslera ile karşı karşıya kaldı. Jailton vurmakta geç kalınca savunma topu kornere çeldi.
71'inci dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta Palitsevich'in kafasında top kale direğini sıyırarak auta çıktı.
80'inci dakikada kullanılan korner atışında Donk kafa ile topu Gomis'e indirdi. Savunmanın müdahalesinde top Donk'un önünde kaldı. Donk topu dışarı gönderdi.
90+2'nci dakikada Manu savunmadan aldığı topu ceza sahasına kadar sürdü. Savunmanın müdahalesi ile top Alper'in önünde kaldı. Alper'in sol çaprazdan çektiği şut ağlara gitti: 1-0.
Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314