Gençlerbirliği - Galatasaray: 1-0

Ercan ATA - ANKARA /

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx), Palitsevich (xx), Manu (xx), Dos Santos (xx), Issah (x) (Dk. 46 Ahmet Oğuz xx), Alper Uludağ (xxx), Pogba (xx), Zeki Yavru (xx), Jailton (xx), Sessegnon (xx) (Dk. 90+1 Khalili), Deniz Yılmaz (x) (Dk. 61 Scekic x)

GALATASARAY: Muslera (xx), Mariano (xx), Maicon (xx), Serdar Aziz (xx), Selçuk İnan (xx) (Dk. 79 Donk x), Belhanda (x) (Dk. 60 Eren Derdiyok x), Gomis (xx), Rodrigues (x), (Dk. 69 Sinan Gümüş x), Fernando (xxx), Nagatomo (xx), Feghouli (xx)

GOLLER: Dk. 90+2 Alper (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Jailton, Ahmet, (Gençlerbirliği) - Sinan, Mariano, Maicon, (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig 28'inci hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Gençlerbirliği 90+2'nci dakikada Alper'in attığı golle maçı 1-0 kazanan taraf oldu.

4'üncü dakikada Feghouli ceza sahasına girmeden pasını Selçuk'a gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Selçuk'tan önce savunma topu kornere çeldi.

7'nci dakikada sol taraftan topu süren Belhanda ceza yayı üzerinde olan Selçuk'a topu aktardı. Selçuk yaklaşık 30 metreden vurdu, top kalecide kaldı.

14'üncü dakikada savunmanın hatasıyla topla buluşan Manu topu boş pozisyondaki Deniz'e aktardı. Kalesinden erken çıkan Muslera, Deniz'in açısını kapatarak savunmanın topu kornere çelmesini sağladı.

18'inci dakikada Nagatomo'nun pasında topun gelişine çektiği şut kaleci Hopf'dan döndü.

38'inci dakikada Manu'nun sol taraftan yaptığı ortaya penaltı noktasında yükselen Jailton'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

52'nci dakikada Mendes'in ortasında kale içinde Gomis dokundu, kaleci Hopf son anda topa sahip oldu.

56'ncı dakikada Maicon topu indirdi, Gomis vurdu. Top savunmada Palitsevich'e çarparak kornere çıktı.

61'inci dakikada Jailton çalımlarla ceza sahasına girerek Muslera ile karşı karşıya kaldı. Jailton vurmakta geç kalınca savunma topu kornere çeldi.

71'inci dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta Palitsevich'in kafasında top kale direğini sıyırarak auta çıktı.

80'inci dakikada kullanılan korner atışında Donk kafa ile topu Gomis'e indirdi. Savunmanın müdahalesinde top Donk'un önünde kaldı. Donk topu dışarı gönderdi.

90+2'nci dakikada Manu savunmadan aldığı topu ceza sahasına kadar sürdü. Savunmanın müdahalesi ile top Alper'in önünde kaldı. Alper'in sol çaprazdan çektiği şut ağlara gitti: 1-0.

Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.