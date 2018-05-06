Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1
Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1
Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı
Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı
CHP'li gençler, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.

Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak ligin son 2 haftasına girilirken büyük yara alan Gençlerbirliği'nde futbolcular arasında arbede yaşandı.

Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak ligin son 2 haftasına girilirken büyük yara alan Gençlerbirliği'nde futbolcular arasında arbede yaşandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88'inci dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba'ya saldırdı. Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.

CAVCAV'A TEPKİ

Öte yandan mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı.

Ankaralı taraftarlar, Cavcav'a "Ümit Özat ile el ele takımı düşürdünüz" dedi. Güvenlik güçleri önlem alarak başkan Cavcav'ı ayrı bir kapıdan çıkardı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314