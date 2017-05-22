Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının ardından

Ümit Özat: "Takımın takviye oyunculara ihtiyacı var"

Dick Advocaat: "Doğru anda golü bulmak bizi mutlu etti"

ERCAN ATA / ANKARA,()

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Yemiş olduğumuz gole kadar iyi gidiyorduk.Bu sezon sevabıyla günahıyla bitti. Seneye iyi transferler yapmak lazım. Takımın takviye oyunculara ihtiyacı var" dedi.

Khalili'yi ilk yarıda oyundan neden alındığı sorulan Özat, "Bu tür maçlar zaman zaman denk maçlar olmaya biliyor. Oyundan çıkan oyuncu kötü oynadı diye bir şey yok" diye cevap verdi.

Gençlerbirliği'nde son yirmi yılın kadrosuna bakıldığında ellerindeki en kötü kadroya sahip olduklarını dile getiren Ümit Özat, "Ligde 40 puan almak iyi, en kötü kadrosuyla oynuyoruz. Ama ligin en az gol yiyen takımlarından biriyiz" şeklinde konuştu

ADVOCAAT: "DOĞRU ANDA GOLÜ BULMAK BİZİ MUTLU ETTİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Devre arasında oyuncularıma 'İlk yarıda oynadığımız gibi oynarsak şansımız yok.' dedim. İyi olan bir nokta vardı, o da ikinci yarıda 1-1'i getiren golü çabuk bulduk. Van Persie, harika bir gol attı. Doğru anda golü bulmak bizi mutlu etti. Kazanması gereken tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Gençlerbirliği'ne iki farklı sistem hazırladıklarını söyleyen Advocaat, "Bu konu bizim için sürpriz olmadı. Gençlerbirliği'nin altyapısının iyi olduğunu biliyorum. Gençlerbirliği, bireysel anlamda iyi oyunculardan kurulu bir takım. Onların teknik direktörü için de üzgünüm, çünkü çok iyi bir hoca. Takımının en etkili iki oyuncusu takımdan ayrıldı. İkinci yarıda yeni bir başlangıç yaptılar. Buna rağmen orta sıralara kadar yükseldiler. Daha fazlasını beklemek mümkün değil çünkü onlar da boş tribünlere oynuyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE BAKIŞ AÇIM ÇOK POZİTİF"

Türk futboluyla ilgili düşüncelerini aktaran Advocaat, "Türk ligi, son derece zorlu ve kuvvetli bir lig. Çok iyi takımlar var. 4 takımın iyi, diğerlerinin kötü olması gibi bir durum söz konusu değil. Her takım için her karşılaşma zorlu geçiyor. Türkiye'de çok güzel statlar ve zeminler var. Çok iyi oyuncular var, daha iyileri de gelebilir. Türkiye çok modern bir ülke. Bu anlamda Türkiye'ye bakış açım çok pozitif. Olumsuz bir noktaya değinmem gerekiyorsa, bu da altyapı olabilir" şeklinde konuştu.

Robin Van Persie'yi Hollanda Milli Takımı'na almamasını hatırlatması üzerine Advocaat, "Benim de bir sebebim var" dedi.

Dick Advocaat, dolu tribünlerle oynadıkları maçları kazandıklarını ifade ederek, "Avrupa Ligi'nde oynadığımız maçlar var. Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir maçları var. Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldık. Medipol Başakşehir, bu işi iyi yapıyor ama 7 bin kişinin önünde oynayarak bu iş mümkün olmaz" diye konuştu.

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