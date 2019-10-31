Gençlerbirliği - Esenler Erokspor: 0-2 (Ziraat Türkiye Kupası)
Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA,() STAT: Eryaman HAKEMLER: Burak Şeker, Muhammet Yumak, Ali Can Alp GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Rahmi Can Karadaş), Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Soner Dikmen (Dk.59...
Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA,()
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Burak Şeker, Muhammet Yumak, Ali Can Alp
GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Rahmi Can Karadaş), Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Soner Dikmen (Dk.59 Berat Özdemir), Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk.59 İlker Karakaş), Sadio Diallo, Nadir Çiftçi, Mats Seuntjens
ESENLER EROKSPOR: Yaren Sözer, Sinan Morgil, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Burak Can Akıncı (Dk.46 Bilal Mert Engin) (Dk.75 Alper Karaman), Efe Can Çölbekler, Orhan Gülle, Melih Kabasakal, Abdurrahman Kuyucu (Dk.89 Eray Pazar), Şahin Fıstıkçı
GOLLER: Dk. 25 Şahin Fıstıkçı, Dk. 53 Abdurrahman Kuyucu (Esenler Erokspor)
SARI KART: Melih Kabasakal (Esenler Erokspor).
Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur müsabakasında Gençlerbirliği sahasında Esenler Erokspor’a 2-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti. Bir üst tura çıkan Esenler Erokspor’un gollerini 25’inci dakikada Şahin Fıstıkçı ve 53’üncü dakikada Abdurrahman Kuyucu kaydetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5