Gençlerbirliği Başkan Adayı Çakmak: "Kulüpte bazı şeyler iye gitmiyor"

''1982'den beri bu takımın taraftarıyım''

"Bir yıl sonra kulübün kasasında ne kadar para kalacağı belli değil"

''İmza parası nedir? Messi'yi mi, Ronaldo'yu mu aldık?

''İlhan Beye doğru inandığımız şeyleri anlatırdık, Allah var dinlerdi. Uyardı uymazdı ama dinlerdi''

"Ligin sonunda nerede olacağımız belli değil ve garantimizde yok"

"İster Murat Beyin çalışanı olsun, isterse benim kardeşim olsun kulübün geleceği için nereye oy vereceğine karar vereceğini düşünüyorum"

"Taraftarlardan tek isteğim var sonuna kadar, son maçımıza kadar kulübe, hocaya ve oyuncularımıza sahip çıksınlar"

''Delege doğruları dinlesin hür vicdanıyla ve aklıyla oyunu versin''

ERCAN ATA / ANKARA,() -

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler yaşayan ve küme hattında yer alan Gençlerbirliği'nde eski yönetici Arda Çakmak, Mayıs ayında yapılacak olan genel kurul öncesi adaylık süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Babasının 1982-88 yılları arasında Gençlerbirliği’nde yöneticilik yaptığını ve kendisinin de 1982 yılından beri Başkent ekibinin taraftarı olduğunu kaydeden Arda Çakmak, kulüpte bazı şeyleri iyi gitmediğini dile getirdi.

İlk gittiği maçın Gençlerbirliği ile Düzcespor arasında oynandığını ifade eden Çakmak, "O dönem Gençlerbirliği 2'nci Lig'deydi. 3 gol attık ama kaç gol yediğimizi inanın hatırlamıyorum. O günden bu güne her zaman bu kulübün taraftarı olarak, delege olarak içinde oldum. 2001 yılında İlhan Bey Asaş'ı aldığı zaman beni ikinci başkan yaptı. Yöneticilik kariyeri olarak 2017 yılına kadar kulübün içinde olan biriyim. İlhan Bey ile yaklaşık 16 sene beraberdik. Murat Beyle yaklaşık 7 ay beraber çalıştık'' dedi.

"GENÇLERBİRLİĞİ'NDE BAZI ŞEYLER İYİ GİTMİYOR"

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde şu anda bazı şeylerin iyi gitmediğini ifade eden Çakmak, "Biz de bunları gördüğümüz için istifa ettik. Neydi iyi gitmeyen şeyler, bir kere Gençlerbirliği Kulübü dışarıda iki konuda isim yapmış bir kulüptü. Bir alt yapısı, 2 maddi gücü. Yani kasasındaki para. Bizim istifa ettiğimiz gün itibarıyla konuşuyorum, yaklaşık olarak 7 ay içinde kulübün parası %60, %70 harcandı. Bunun yanı sıra, alt yapımızın durumu ortada. Eskiden Gençlerbirliği alt yapısı 4-5 direkt oynayan oyuncuyu üst tarafa verirdi ve satardı. Şu anda gerek yabancılarımız, gerek alt yapıdan yetişen yerlilerimize bakarsanız, Gençlerbirliği’nin durumu net ortada. Benim bildiğim takımın 11'in de alt yapıdan yetişen Ahmet ve Uğur dışında oyuncumuz yok. Yabancılarımıza sezon sonu biri talip olacak, oda tartışmaya açık. Bunları gördüğümüz için ve o gün bunları Murat Beye anlattığımızda ikna edemediğimiz için kalıp daha fazla zarar vereceğimize dışarıya çıkalım dışarıdan bu ikazları yapalım dedik. Bu nedenle ben ve üç arkadaşım istifa ettik. İstifa ile beraber dışarıdan çeşitli ikazlar yaptık kulübe. Bir kısmına uyuldu, bir kısmına hiç uyulmadı göz ardı edildi. Bu gelişmelerden sonra karar aldık ve yönetime talip olduk'' diye konuştu.

"BİR YIL SONRA KULÜBÜN KASASINDA NE KADAR PARA KALACAĞI BELLİ DEĞİL"

Gençlerbirliği'nde sistem ve kulüp yönetimi olarak yanlışlar olduğunu söyleyen Arda Çakmak, "Ahmet gelir ben giderim, Murat Bey gelir başkası gider. Bu hiç önemli değil. Bizim İlhan Bey ile de çok tartıştığımız noktalar olurdu. İlhan Beye gider doğruları inandığımız şeyleri anlatırdık, Allah var dinlerdi. Uyardı uymazdı ama dinlerdi. Uyduğu da olurdu uymadığı da olurdu ama dinlerdi. Biz şu anki yönetim anlayışında bunu görmüyoruz. Bu doğruları anlattığımız zaman kimseye dinlettiremiyoruz. Bırakın tartışma ortamını yapılması istenen şey Gençlerbirliği'nin kurumsal yapısını kurtarmak. Bu kulüp yıllarca İlhan Bey sayesinde alt yapısı ve parasıyla övündü. Bütün Türkiye Gençlerbirliği'ni böyle tanıdı. İkisi de gidiyor şu anda elimizden. Bu hızla giderse bir yıl sonra kulübün kasasında ne kadar para kalacağı belli değil. Belki de borçlanacak, belki de hayatında ilk defa bankadan kredi kullanacak kulüp, İlhan Beyden sonra tarihinde ilk defa. Biz bunlara karşıyız. Bizim şahıslarla kişilerle bir problemimiz yok. Bizim şuan ki mevcut yönetimin yönetim anlayışıyla bizim problemimiz var ve bunun düzeltilmesi lazım. Gençlerbirliği'nin bu yolda düze çıkması lazım. Bizim tek düşüncemiz bu" şeklinde konuştu.

"LİGİN SONUNDA NEREDE OLACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL VE GARANTİMİZDE YOK"

Arda Çakmak, yönetimdeyken yapılan yanlışlarla mücadele edemediniz mi? sorusunu İlhan Cavcav ile olan bir anısını anlatarak yanıtladı: "Birgün yönetime geldi o zamanlar sağlık durumu iyi. Yaklaşık 7 yıl önceydi. Bize hafta sonu işim var yönetimi perşembe günü yapalım dedi. Kimseye de bahsetmedi. İki yönetici ve hocamızı yanına alarak hafta sonu Brezilya'ya gitti iki oyuncu seyretmeye. Düşünebiliyor musunuz Ankara'dan Brezilya'ya gidiyor. Yol sadece 20 saat. 20 saat gitti 20 saat döndü iki oyuncuyu seyretmeye gitti geldi ve yönetim toplantısında bize ne yaptığını anlattı. Bu transferleri yaptığımız zaman Gençlerbirliği başarılıydı. Ama ne oldu? İlhan Beyin sağlık problemleri başladıktan sonra, transferlerin çoğunu menajerlerin tavsiyesi ile yapmaya başladı. Rahmetlinin çok meşhur bir lafı vardı; 'menajerler beni öptü'' diye hatırlayın. Şimdi öpülmeye başlandık. Alınan yabancılara bakın. Bizim yönetimde Murat başkandan beklentimiz buydu. Biz genciz gideriz takip eder geliriz. Gidildi ve gelindi de. Fakat alınan hiçbir oyuncuya gidilmedi ve belki de bir tanesi seyredilmiştir. 10-15 defa yurt dışına gidildi gelindi ama hiçbiri alınmadı. Yine menajerlerin tavsiye ettikleri alındı. İnanır mısınız bizim istifa ettiğimizde alınan yabancılara verilen imza parası 1 milyon Euro'nun üzerindeydi. İmza parası nedir? Bir Messi'mi bir Ronaldo'mu niye imza parası verdik? Alınan oyuncuların kariyerleri belli ve biz ikinci ligden gelen oyuncuya dahi imza parası verdik. Biz bunların yanlış olduğunu söyledik ve anlattık Murat başkana. Yönetimde bunları söylemeye çalıştık. Bu takım iyi olsun güzel yerlere gitsin. Yoksa bizim tek kaygımız Gençlerbirliği. Biz arkadaşlarımızla istifa ederken başkan ve başkanvekilinden sonra üst düzey yöneticiydik ve hiç kimseyle de bir problemimiz yoktu. Hiçbir şey yapmayıp düz yönetici gibi maçlara gidip gelip yorum yapmasaydık kimse bize karışmazdı. Ama biz yanlışı gördüğümüz için bu yola çıktık. Bunlar için ne yapılabilir? Gençlerbirliği'nin yıllarca futbol oynamış bir sürü oyuncuları var. Bunlardan güzel bir scout ekibi kurarsınız. Bir senede menajere ödediğimiz paranın onda biriyle bu çocuklar yurt dışında 30 maç seyrettirirsiniz. Raporları alın transfer komitesiyle bunları incelersiniz. Bunları yapmak için biz bu yönetime girdik. Murat Beyle bunları bizler defalarca paylaştık. Ama yine bir sarmal geldi kulübün içine, dediğim gibi alınan yabancılar ortada, harcanan paralar ortada ve şu anki puan durumumuz ortada. Bu sene Allah göstermesin ve inşallah öyle bir şey almaz da iyi bir yerde bitiririz. Düşmeyiz ve öyle bir şey düşünmek bile istemiyorum. Ama bu kar, emeğe ve harcanan paralara rağmen bu takımın buralarda olması hepimizi üzüyor. Şu anda sondan üçüncüyüz. Ligin sonunda nerede olacağımız belli değil ve garantimizde yok. İnşallah ligde kalırız. Hiçbir şekilde aksini düşünmek dahi istemiyorum. Bu kadar harcanan paraya rağmen hiçbir şekilde bu durumda olmamalıydı kulüp.''

"İSTER MURAT BEYİN ÇALIŞANI OLSUN, İSTERSE BENİM KARDEŞİM OLSUN KULÜBÜN GELECEĞİ İÇİN NEREYE OY VERECEĞİNE KARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Başkan Murat Cavcav'ın genel kurul öncesi fabrika çalışanlarını kulübe üye yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna ise Çakmak: ''Bu konuyu arkadaşlarla da tartışıyoruz ama kendi düşüncem, herkes hür aklı başında olan insanlar bu kulübün delegeleri. İster benim çalışanım olsun ister Murat Başkanın çalışanı olsun. Yanlışları biz orada gidip insanlara güzelce anlatabilirsek, o delegeler genel kurulda sandığın başına geçecekler bir Allah bir kendileri ve vicdanları kalacak. Dolayısı ile bu anlattıklarımızın yanlış olmadığına inanan insanların o sandığa girdiği zaman isterse Murat Beyin çalışanı olsun, isterse benim kardeşim olsun doğruyu yapacağına, o kulübün geleceği için nereye oy vereceğine karar vereceğini düşünüyorum. En büyük güvencemiz de bu. Biz gördüğümüz yanlışları söylüyoruz. Dışarıdan gelen insanlar bu yanlışlarda bizim doğruları söylediğimize inanırlarsa vicdanları ve akıllarıyla gereken oyu vereceklerini düşünüyorum ben. Bu konuda da inanın çekincem yok'' diye yanıt verdi.

"TARAFTARLARDAN TEK İSTEĞİM VAR SONUNA KADAR, SON MAÇIMIZA KADAR KULÜBE, HOCAYA VE OYUNCULARIMIZA SAHİP ÇIKSINLAR"

Gençlerbirliği camiasına da seslenen Arda Çakmak, "Her şeyden önce taraftarlardan tek isteğim var. Sonuna kadar, son maçımıza kadar kulübe, hocaya ve oyuncularımıza sahip çıksınlar. Bu kulübün başına gelebilecek olan en kötü şey, küme düşmesidir. Hiçbir kimse bunun altından kalkamaz. Biz de kalkamayız, Murat Bey de kalkamaz onun yönetimi de kalkamaz. Sonuna kadar biz de takımımızı destekleyeceğiz. Ondan sonra da kongrede bir aile içerisinde konuşacağız ve gerekeni yapacağız. Delegeden tek talebim var, lütfen herkes Gençlerbirliği’nin kongresine gelsin beni de dinlesin başka adaylar çıkarsa onları da dinlesin. Murat Beyi de dinlesin hür vicdanıyla ve aklıyla oyunu versin. Beni de yanlışım varsa Murat Beyin de yanlışı varsa onu da söylesinler'' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Arda Çakmak'ın açıklamaları

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