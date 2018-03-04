Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

ANKARA, ()

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında misafir ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Gençlerbirliği bu maç ile 10 maçlık yenilmezlik serisine son verirken mücadelenin sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Çok söyleyecek bir şey yok. İlk yarı çok kötü oynadık. İkinci yarı onların golünden önce bir iki pozisyonumuz vardı. Onlar gol olsa maçı biz galip bitirebilirdik. Olmadı bazen böyle maçlar oluyor. Devre arası oyunculara da söyledim, bugünkü maçın karşılığı belki bir puan bile değildi. Bazı oyuncular bekleneni veremedi. Bunu Başakşehir maçından sonrada ifade ettim. Oyuna sonradan giren futbolcular katkı gösteremedi. Futbolcularım kazanmak için hiçbir şey yapmadı. İki senedir çıktığım maçlar arasında en kötüsüydü. Özellikle ilk yarı heba oldu. Her oyuncuyu hazır tutmamız lazım. İlk yarıyı kötü oyuna rağmen beraberlikle bitirirsek ikinci yarının güzel olacağını düşünüyorduk. İkinci yarı Lucas'ın kademe hatası, bir anlık gaflet onların buradan galip gelmesini sağladı. Umarım bu mağlubiyetten dersler çıkartırız. Keşke Başakşehir maçını kaybetseydik bunu kazansaydık. Yenilmezlik önemli ama son bulacağını söylemiştim. Benim için skorlardan daha çok oyun önemli. Bugünkü oyun beni mutlu etmedi" ifadelerini kullandı.

BAKKAL: " HİKMET HOCAYA TEŞEKKÜR EDERİM"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise karşılaşmanın zor geçtiğini söyleyerek ve mücadeleleri nedeniyle iki takımı da tebrik etti. Bakkal, "Gençlerbirliği'nin organize oyunları bizim burna disiplinli şekilde direnmemiz ve sabırla golü beklememiz önemliydi. Hikmet Karaman hocaya teşekkür ediyorum. Fikir alışverişinde bulunduk. Çok gol yiyen bir takım vardı bugün gol yemeden bitirdi. Savunma ve orta sahayı diri tuttuk öndeki adamlarımızla golü bulacağımızı biliyorduk oyun hafta içinde işlediğimiz gibi oldu. Oyuncum Efe maç sonrası bana sarılarak, 'Bize savaşmayı öğrettin teşekkür ederiz. Kendimize geldik' dedi. Bu moralin Başakşehir ve Göztepe maçlarına yansıyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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