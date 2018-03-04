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Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: 0 - 1

ANKARA,() STAT: Ankara 19 Mayıs HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal  GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf -  Ahmet Oğuz (Dk. 37 Kamal İssah), Uğur Çiftçi, Scekic, Manu, Luccas Claro, Guidileye (Dk. 46 Skuletic), Alper Uludağ, Khalili...

Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: 0 - 1

ANKARA,()

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal 
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf -  Ahmet Oğuz (Dk. 37 Kamal İssah), Uğur Çiftçi, Scekic, Manu, Luccas Claro, Guidileye (Dk. 46 Skuletic), Alper Uludağ, Khalili (Dk. 68 Aydın Karabulut), Jailton, Sessegnon
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, İsaac Sackey, Emre Akbaba, Lucas Villafanez (Dk. 58 Efecan Karaca), Mayele Nsakala, Welinton, Tzavellas, Douglas Matos, Da Silva Vitoria (Dk. 46 Mbilla), Taha Yalçıner (Dk. 69 Fofana), Lamine Gassama
GOL: Dk. 66 Mbilla (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Jailton, Sessegnon (Gençlerbirliği), Lucas Villafanez, İsaac (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig’in 24'üncü haftasında Gençlerbirliği sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. 
21'inci dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası dışından attığı şut kaleci Hopf'da kaldı. 
41'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Emre’nin ortasında boş durumdaki Tzavellas topa dokunamayınca, top direğin hemen yanından auta gitti.
54'üncü dakikada Alper'in orta-şut karışımı vuruşu kaleye paralel şekilde dışarı çıktı.
61'inci dakikada Sessegnon’un ortasında ceza sahası içirisinde bulunan Skutletic'in vuruşunda top kaleci Haydar'da kaldı.
66'ncı dakikada Emre Akbaba’nın ortasında  Mbilla'nın gelişle yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.
86'ncı dakikada Aydın'ın pasıyla ceza sahasına giren Manu'nun vuruşunda Haydar topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve konuk Aytemiz Alanyaspor karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

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