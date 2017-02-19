Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor:2- 0

ERCAN ATA-ANKARA/

Stad:19 Mayıs

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Gençlerbirliği: Hopff xx, Uğur xx, Khalili xx (Scekic 82 ?), Rantıe x (Vedat Muriç dk. 66 x), Ahmet xx, Aydın xxx, Serdar xxx (Etien dk. 86 ?), Selçuk xx, Palıtsevıch xx, Lucas xx, Anıl xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Ali Turan x (Halil İbrahim dk. 87 ?), Ömer xx, Ali Çamdalı xx (Rangelov dk. 60 x), Bajıc xx, Milosevıç xx, Amır Hadziahmetoviç x, Vukovıç xx, Mehmet xx (Fofana dk. 60 x), Skubic xx

Sarı kartlar: Mehmet Uslu, Ömer, Fofana, Amır Hadziahmetoviç (Atiker Konyaspor), Uğur Çiftçi, Hopf, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

Goller: Serdar Gürler (dk. 16 ile 49) Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren sezonu 21. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Serdar Gürlerin attığı gollerle Gençlerbirliği'2-0 kazandı.

Maçtan Dakikalar

13. dakikada Aydın Karabulut'un kullandığı kornerde ceza yayı üzerinde Anıl'ın vurduğu kafa, direği sıyırarak auta gitti.

15. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayı üzerinde düşülmesiyle kazanılan frikiği 16. dakikada yine Serdar kullandı. Serdar'ın vuruşunda top, kaleci Serkan'ın uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ taraftan yaptığı ortaya Uğur Çiftçi'nin gelişine yaptığı volede meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

34. dakikada Serdar Gürler'in sağ çaprazdan kaleci Serkan'ın üzerinden aşırttığı topu Ali Turan son anda uzaklaştırdı.

(İkinci Yarı)

49. dakikada ceza sahası sol tarafından Aydın Karabulut'un yaptığı ortaya Konyaspor savunması geç kalınca arka direkte topa iyi yükselen Serdar Güler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0

65. dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Skubic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in yaptığı vuruşta ağlara gitmekte olan topu Uğur Çiftçi son anda uzaklaştırdı.

70. dakikada Konyaspor yarı sahasında Uğur'un hatalı geri pasını kapan Fofana, topu Gençlerbirliği ceza alanına kadar taşıdı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Fofana'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.

78. dakikada Fofana ceza sahasındaki Rangelov'a topu aktardı. Rangelov'un vuruşunda Hopf'u geçen top, kalenin sağından dışarı çıktı.

86. dakikada 2 gol atan Serdar Gürler, sakatlanarak oyundan çıktı. Serdar'ın yerine Etien oyuna dahil oldu.

89. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Rangelov'un yaptığı kafa vuruşunda kaleci Hopf topu çizgi üzerinde kontrol etti.