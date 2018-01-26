Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor maçının ardından

Ercan ATA / ANKARA, ()

Süper Lig 19'uncu hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, oyuncularının inanılmaz bir mücadele gösterdiğini belirterek, "Yaklaşık bir yarı 10 kişi oynayarak galibiyet aldık. Oyuncularımın kazanma arzusundan dolayı çok mutluyum. Bugün itibariyle lig yeniden başlıyor. Oyun içerisinde çok gel gitler oldu. 10 kişi kaldıktan sonra 1 puanın da iyi olduğunu düşünerek önce aza tema ettik. Ona göre yol izledik. Güzel bir galibiyet oldu" dedi.

ÖZAT: "KÜFÜR EDEN TARAFTARLARA KOMBİNE VERİLİYOR"

Özat, "Huzursuz olduğum konular var. Bunu başkana ileteceğim ve ona göre yol izleyeceğiz. Her maçı deplasmanda oynamak. Hala eksiklerimiz var. Kendilerine eksikleri ilettim umarım gereğini yaparlar. Küfür eden taraftarlara kombine veriliyor. Tek başına kal mücadeleyi tek başına ver. Gören görüyor bunları. Ben bu kulübü çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"SESSEGNON DÜNYANIN TANIDIĞI BİR İSİM"

Yeni transfer Stephane Sessegnon ile ilgili de konuşan Ümit Özat şöyle dedi:

"Maç kötü bitseydi 72 saat önce gelen adam niye 11 de oynadı derlerdi. Dünyanın tanıdığı bir oyuncu. Bu takıma lider olacağını düşünüyorum onu da tebrik ediyorum. Karabük maçından sonra takıma izin verip Konya'ya gittim. Bu maçı nasıl kazanırız diye çok çalıştık. Bu maç için en önemli noktası, Lucas'ın geri dönmesi ve yeni transfer Stephane'nin göstermiş olduğu performanstı."

ÖZDİLEK: HATALARIMIZI DÜZELTEREK YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Müsabaka hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok. Kısır bir maç oldu. Enteresan bir maç oldu. Kazanan tabii ki haklı. Rakibi tartarak geçen bir maç oldu. İkinci yarının başında beklenmedik bir gol yedik. Bir anlık gafletimiz bize ağıra mal oldu. Son 4 maçtır büyük takımlarla oynadık. Buradan beraberlikle dönmek bizi farklı bir yere taşıyabilirdi. Üzgünüz ama kafamızı kaldıracağız. Sıkıntılı dönemden geçiyoruz ama kaliteli oyuncularım var bunun üstesinden geleceğiz. 10 kişi kalan rakibe bunu hissettiremedik. Hatalarımızı düzelterek yola devam etmek istiyoruz."

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