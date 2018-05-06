Gençlerbirliği - Antalyaspor: 0-1

Ercan ATA - ANKARA /

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Ekrem Kaan (xx), Hakan Yemişken (xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf (x), Ahmet Oğuz (x), Uğur Çiftçi (xx), Zeki Yavru (xx), Syarhey Palitsevich (xx), Aleksandar Scekic (x) (Dk. 76 Ahmet İlhan Parlak x), Marko Milikovic (x) (Dk. 80 İlker Karakaş), Floretin Pogba (xx), Petar Skuletic (x), Aydın Karabulut (x) (Dk. 66 Elvis Manu x), Stephane Sessegnon (xx)

ANTALYASPOR: Ruud Boffin (xx), Diego Oliveira (xx), Danon Johannes (xx), Charles Da Silva (xx), Maicon (xx) (Dk. 90+2 Chico), William Vaiqueur (xx), Ondrej Celustka (xx), Souleymane Doukara (xxx), Deniz Kadah (xx), Musa Nizam (xx) (Dk. 63 Nazım Sangare xx), Hakan Özmert (xx) (Dk. 63 Yekta Kurtuluş x)

GOLLER: Dk. 78 Souleymane Doukara (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Uğur Çiftçi, Skuletic (Gençlerbirliği) - Musa Nizam, Charles (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Antalyaspor, 78'inci dakikada Souleymane Doukara'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

6'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşu Zeki kullandı. Arka direkte topla buluşan Scekic'in kafa vuruşunda top direği sıyırarak auta çıktı.

16'ncı dakikada Zeki Yavru orta sahanın sağından topu ceza sahası içinde olan Skuletic'e aktardı. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Skuletic'in vuruşunda, Boffin topu kornere çeldi.

20'nci dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kaleci Boffin topu elinden kaçırdı. Topla buluşan Milinkovic'in vuruşunda top auta çıktı.

21'inci dakikada Deniz Kadah'ın şutunda kaleye giden top, Uğur'un ayağından oyun alanına geri döndü.

23'üncü dakikada Zeki'nin ortasında ceza yayında topla buluşan Milinkovic, topu dışarı gönderdi.

40'ıncı dakikada sağ taraftan Milikovic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Pogba'nın kafa vuruşu arka direkten auta çıktı.

52'nci dakikada Milikovic'in sağ taraftan yaptığı ortada kaleci Boffin boşa çıkınca top Aydın'ın önünde kaldı. Aydın, topu auta attı.

78'inci dakikada orta sahada Yekta'nın pasıyla buluşan Souleymane Doukara yaklaşık 20 metre topu taşıyarak kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 0-1.

83'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Manu'nun şutunda kaleci Boffin mutlak golü önledi.

86'ncı dakikada ceza sahasına sağ taraftan giren Deniz'in şutunu kaleci Hopf son anda kornere çeldi.

88'inci dakikada takım arkadaşı Ahmet Oğuz ile tartışan Pogba formasını çıkardı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği son dakikaları 10 kişi tamamladı.