Gençlerbirliği - Akhisar Belediyespor:2- 0

ANKARA-
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Samet Çiçek
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Luccas Claro, Anıl Karaer, Selçuk Şahin, Khalili (Dk. 83 Bady), Serdar Gürler, Milinkovic (Dk. 63 Issah), Aydın Karabulut, Muric (Dk. 60 Rantie)
Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram (Dk. 75 Larsson), Soner Aydoğdu (Dk. 46 Muğdat Çelik), Aykut Çeviker, Sissoko, Olcan Adın, Özer Hurmacı (Dk. 62 Bokila), Vaz Te
Goller: Dk. 6 Luccas Claro, Dk. 55 Aydın Karabulut (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 39 Aykut Çeviker, Dk. 76 Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor)
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Gençlerbirliği, Akhisar Belediyespor'u 2-0 yendi.