Gençlerbirliği - Abalı Denizlispor maçının ardından

İbrahim Üzülmez: Bu tür mağlubiyeti kendime yakıştıramadım

Yücel İldiz: Denizli'de müthiş bir hava var

Nesrin AYDIN- Caner ÜNVER/ANKARA,()

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 3 - 0 kaybettikleri Abalı Denizlispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Üzülmez, saha içerisinde mücadeleden uzak bir görüntüleri olduğunu ifade ederek, "Kötü bir mücadele ettik. Rakibimiz daha etkili daha iyi oynadı. Önümüzdeki hafta istediğimiz şekilde oynayıp bu camiayı istenilen noktaya ulaştırmak istiyoruz. Bu tür mağlubiyeti kendime yakıştıramadım. Futbolda kaybetmek var ama bu şekilde kaybetmek bize yakışmadı tabi bu kadar hata yaparsanız kaybedersiniz. Tepki olarak başarıda övgü varsa başarısızlıkta tepki vardır. Ben oyuncularımı seviyorum sadece onlara şunu söylüyorum bu mücadele onlara yakışmadı. İğneyi kendimize batırmamız gerekiyor. Final dediğimiz atakları değerlendirmekte sıkıtı yaşıyoruz. Bir planımız vardı, ama planlarımız tutmadı, rakibe bu kadar farklı yenildikten sonra tuttuğunu söyleyemeyiz. Rakip bizden daha iyi oynadı. Bizim tarafımızdan baktığınız zaman da doğru oynayamadık. Bu oyuncular ligin zirvesindedir. Takımı oyuncular buraya taşıdılar. Denizlispor'dan 1, Hatayspor'dan 6 puan öndeyiz. Ben onlara teşekkür ediyorum ama tabi iğneyi kendimize batıracağız" ifadelerini kullandı.

YÜCEL İLDİZ: DENİZLİ'DE MÜTHİŞ BİR HAVA VAR

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise, geçen haftaki beraberliği burada telafi ettiklerini ifade ederek, "Ligi forse eden iki takımın mücadelesinde maçın zorlu geçeceğini tahmin ediyorduk. Nitekim de öyle oldu. İç saha maçlarında beklenmedik puanlar kaybettik. Geçen haftaki beraberliği burada telafi ettik, önümüzdeki haftayı iyi geçirirsek inşallah şampiyon olacağızdır. Gençlerbirliği de bizimle birlikte çıkacaktır. Camiamıza teşekkür ediyoruz hiçbir zaman bize inançlarını kaybetmediler, taraftarımız bugün yine bizi destekledi. Denizli'de müthiş bir hava var. İnşallah önümüzdeki hafta gerekli neticeyi alır Süper Lig'e çıkmış oluruz. Geniş bir kadromuz yok. Bu nedenle özellikle de oyuncu yapımızdan kaynaklı bir oyun sistemimiz var. 2. ve 3. bölgede arkadaşlarımız koşan arkadaşlarımız oralarda rotasyon yapamadık. Bize gelen takımlar çok kapalı oynadılar. Bizim de zaaflarımız oldu belki. Çağdaş futbol oynama adına oyunu çirkinleştirmeden, elimizden geldiğince futbol oynamaya çalıştık. Oyunun en ufak bir çirkinliği yoktu. Futbolun ilerlemesi açısından şunu söyleyeyim, hem çağdaş futbol oynamak hem netice almak lazım. Denizlispor için sonuç çok önemliydi gerçekten. Çok ciddi bir ekibim var beni. Hem futbol hem akademisyen, onlara teşekkür ederim. Her antrenmanımızın her karesi planlı programlıydı. Sanırım bu konsepte yakışır şekilde finali yaptık, inşallah haftaya puan kaybetmez ve ligden çıkarız" şeklinde konuştu.

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