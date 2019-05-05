Gençlerbirliği - Abalı Denizlispor: 0 - 3

Nesrin AYDIN/ANKARA, ()

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Şahan Yılmaz

GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah Şalk, Erdem Özgenç, Mert Çetin, Luccas Claro (Dk. 45. Barış Başdaş), Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk.63. Mert Nobre), Nadir Çiftçi (Dk.46 Deniz Yılmaz), Jailton, Bogdan Stancu

ABALI DENİZLİSPOR: Stackhowıak, Alperen Babacan, Oğuz Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı, Kerem Can Akyüz, İsmail Aissati, Deniz Vural, Recep Niyaz (Dk.88. Burak Altıparmak), Ziya Alkurt, Burak Çalık (Dk.74 Mbamba), Mehmet Akyüz (Dk.80 Kehinde)

GOLLER: Dk. 16 Deniz Vural, Dk. 85 Recep Niyaz, Dk. 90 Kehinde

SARI KARTLAR: Burak Çalık (Abalı Denizlispor), Yasin Pehlivan, Barış Başdaş (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında Abalı Denizlispor'u konuk etti. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmayı Abalı Denizlispor 3-0 kazanarak puan farkını 1'e indirdi.

16'ncı dakikada kornerden gelen topta ceza sahasında yaşanan karambolde Deniz Vural topu ağlara gönderdi. 0-1

20'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topu ceza sahasına taşıyan Jailton şutunu çekti top üstten auta çıktı.

23'üncü dakikada Erdem'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Nadir'in şutu kaleciden döndü, pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştı.

24'üncü dakikada Burak Çalık'ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı gitti.

28'inci dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta Claro'nun kafa vuruşu üstte auta gitti.

34'üncü dakikada ceza sahasının solundan Erdem serbest vuruş kullandı. Selçuk Şahin'in kafa vuruşu az farkla üstte dışarı çıktı.

41'inci dakikada Ziya Alkurt'un sağ kanattan yaptığı ortasında Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşu kaleci Emrullah'ta kaldı.

İlk yarı Abalı Denizlispor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.

64'üncü dakikada Mehmet Akyüz'ün pasında Recep şutunu çekti, kaleci Emrullah iki hamlede topu kontrol etti.

72'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Selçuk Şahin'in şutunu kaleci Stackhowıak kontrol etti.

85'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Recep Niyaz düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

87'nci dakikada Ziya Alkurt'un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş az farkla auta çıktı.

90'ıncı dakikada sağ kanattan gelen ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Kehinde topu ağlarla buluşturdu. 0-3

Karşılaşma 3-0 Abalı Denizlispor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.



(FOTOĞRAFLI)