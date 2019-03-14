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Gençlerbirliği 96 yaşında 

ANKARA,() Türk futbol tarihinin en eski kulüplerinden Gençlerbirliği 96'ncı yılını kutluyor. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkan Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, A takım ve altyapı futbolcuları Anıtkabir'i...

Gençlerbirliği 96 yaşında 

ANKARA,()

Türk futbol tarihinin en eski kulüplerinden Gençlerbirliği 96'ncı yılını kutluyor. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkan Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, A takım ve altyapı futbolcuları Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ankara ekibi, Cavcav başkanlığında Atatürk'ün kabrine saygı duruşunda bulunup mozoleye çelenk bıraktı. Daha sonra kafile, Misakı Milli Kulesi'ne geçti ve Murat Cavcav, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. 
14 Mart 1923'te kurulan Gençlerbirliği için kulüp resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: "Ankara Sultanisi'nde bir futbol isyanı olarak başlayan hikaye bugün 96'ncı yaşını kutluyor. Kulübümüz sahada formasını terleten futbolcularımız, tribünde desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen taraftarımızla futbol dünyasında halen ilk günkü kadar farklı, ilk günkü kadar özel. 96 yıldır Ankara Rüzgarı'na güç veren kurucularımıza, tüm başkanlarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize, taraftarımıza teşekkürü borç biliriz."

(FOTOĞRAFLI)
 

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