Gençlerbirliği: 3 - Bursaspor: 1

Ercan ATA/ANKARA, () - Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx

Gençlerbirliği: Johannes Hopff xx, Uğur Çiftçi xx, Ahmet Ağuz xx, Ahmet Çalık xx, Abdul Khalili xx, (73.dk Marko x), Siarhei Palitsevich xx, Serdar Gürler xxx, (89. Dk Alexsandar Scekic x), Kamal Issah xx, Selçuk Şahin xx, Aydın Karabulut xxx, Vedat Muriç xx, (61.dk Cosmin Matei x).

Bursaspor: Harun Tekin xx, Erdem Özgenç xx, Ertuğrul Ersoy xx, Rcardo Faty xx, Pablo Batalla xxx, Cristobal Jorguera xx, Aziz Eraltay xx, Merter Yüce xx, (86. Sinan Bakış x), Del Valle xx (59. Dk Bilal Kısa x), Deniz Yılmaz xxx, Kubilay Kanatsızkuş xx (70. Dk Sercan Yıldırım x).

Goller: Dk 4 ve 77 Serdar Gürler 83. Dk Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği) - 17. Dk Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

-MAÇTAN DAKİKALAR-

4. dakikada Aydın'ın sol taraftan yaptığı ortaya Vedat dokundu. Kaleci Harun'dan dönen topu, Serdar tamamladı ve Gençlerbirliği 1-0 öne geçti.

17. dakikada ceza sahasına giren Aziz'in yaptığı ortaya Aut çizgisi önünde Batalla dokundu top yan direkten döndü. Dönen topu takip eden Kubilay topu filelere gönderdi 1-1.

27. dakikada Batalla'nın kullandığı serbest vuruşta, Kala sahasında Deniz dokundu top kaleci Hopff'ta kaldı.

28. dakikada ceza sahasına sol taraftan giren Del Valle'in ortasına, Deniz dokundu top direği sıyırarak auta çıktı.

32. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Serdar Gürler geçti. Gürler orta yerine kaleye çektiği şut Harun'un kontrolünde üsten auta çıktı.

34. dakikada orta sahadan Issah'ın pasında Serdar'ın ceza sahası dışından çektiği şut yan ağlara çarparak auta çıktı.

41 dakikada Aydın ceza sahası dışında topu Serdar Gürler'e aktardı, Bu futbolcunun 30 metreden çektiği şutu kaleci Harun son anda kornere çeldi.

44. dakikada savunmanın hasında topu alan Vedat kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Harun, zamanında müdahale ederek Vadat'ın topa vurmasını engelledi.

47. dakikada Uğur Çiftçi ceza sahası dışından bekletmeden vurdu, kaleci Harun iki hamlede topa sahip oldu.

50. dakikada Khalili'nin sağ taraftan yaptığı ortaya Vedat yükseldi vurdu, top kale direğinin üstünden auta çıktı.

55. dakikada Batalla'nın kullandığı kornerde, Ertuğrul'un kafası direğin üstünden auta çıktı.

65. dakikada Aydın'ın kullandığı kornerde top Uğur'un önünde kaldı. Uğur topu ıska geçinde takımını mutlak bir golden etti.

75. dakikada Aydın ceza sahasında Matei'ye topu aktardı. Matei bekletmeden penaltı noktasında Issah'ı gördü. Bu futbolcunun şutu direği sıyırarak auta çıktı.

77. dakikada orta sahada Marko ile verkaç yapan Serdar yaklaşık 30 metre topu sürerek caza sahasına girdi ve topu kaleci Harun'un sağından filelere gönderdi 2-1

83. dakikada Serdar topu ceza sahasına giren Uğur Çiftçi'ye aktardı. Bu futbolcu topu kaleci Harun'un üzerinden aşırtı 3-1