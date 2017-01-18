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Gençlerbirliği: 2 - Fenerbahçe: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

 Ercan ATA - ANKARA / (fotoğraflı) Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu 5. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Gençlerbirliği 13...

Gençlerbirliği: 2 - Fenerbahçe: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

 Ercan ATA - ANKARA / (fotoğraflı)

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu 5. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 13 puanla grup liderliğini garantilerken, Fenerbahçe 8 puanla 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın diğer grupta oynayacağı son 2 maçta 1 puan alması halinde Şubat ayının ilk hafta sonunda Vodafone Arena'ya gidecek.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx,

Gençlebirliği: Hopf xx, Halil İbrahim xx,(46. Dk Vedat Muriç)xx, Ante Kulisic xx, Luccas Claro xx, Ahmet Oğuz x, Issah x, Khalili xx, Serdar Gürler xxx, Scekic xx,(46. Dk Milinkovic)xx, Ring xx,(71. Dk Matei) x, Aydın xxx,

Fenerbahçe: Fabiano xx, İsmail (?), Kadir xx, Yiğithan xxx, Savaş xx, Ozan xx, Caner xxx, (46. dk Alper Potuk) xx, Salih xx, Stoch xx, Karavaiev xxx, Aatif xx, (84. dk Samet)x,

Sarı Kartlar: Scekic (Gençlerbirliği) Yiğithan Güveli, Salih Uçan (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: İsmail Köybaşı, (Fenerbahçe)

Goller: 24. Dk Oleksandr Karavaiev, 43. Dk Caner Koca (Fenerbahçe) 29. Dk Serdar Gürler , 83. Dk Vedat Muriç (Gençlerbirliği)

Maçtan Dakikalar: (İlk Yarı)

16. dakika da Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinde düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşu, İsmail Köybaşı kullandı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci Hopf son anda kornere çeldi.

24. dakika da sol taraftan ceza sahasına giren Stoch'un ortasına iyi yükselen Karavaiev'n kafasında top ağlarla buluştu. 0-1

26. dakika da ceza sahasına giren Aydın Karabulut'u düşüren İsmail Köybaşı, penaltıya neden oldu ve karşılaşmanın hakemi direkt kırmızı kart gösterdi.

29. dakika da ise penaltı atışı için topun başına Serdar Gürler geçti. Gürler, kaleci ve topu ayrı ayrı köşelere gönderdi. 1-1

43. dakika da Stoch'un yaptığı artada kaleci Hopf'un uzaklaştırmak istediği top Caner'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top direğe çarparak ağlara gitti. 1-2

(İkinci Yarı)

61. Dakika da Marco'nun pasında Vedat Muriç kaleci ile karşı karşıya kaldı. Savunmanın baskısı ile Vetat'ın yaptığı vuruşta top, kale direğini sıyırarak auta çıktı.

82. dakika da ani gelişen Gençlerbirliği atağında, Marco ceza sahasına girmeden Serdar'ı gördü. Serdar topun gelişine vurdu ancak, top direğin üstünden auta çıktı.

83. dakika da Aydın ceza sahası içinde Vadat Muriç'i gördü. Vedat topu ününe alarak düzgün bir vuruşla skoru eşitledi. 2-2

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