Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 2

ERCAN ATA / ANKARA,() -

STAT: 19 Mayıs Stadyumu

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Politsevich, Claro, Anıl, Selçuk, Issah, Aydın, Khalili (Dk. 30 Matei) Murat Duruer( Dk. 76 Vedat Muriç) Rantie ( Dk.65 Uğur)

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet, Josef De Souza, Lens (Dk.83 Volkan Şen ) Alper (Dk.90 Stoch) Sow, Van Persie (Dk. 78 Emenike)

GOLLER: Dk.45 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Dk. 49 ve 74 Van Persie (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Khalili, (Gençlebirliği) Sow, Alper, Mehmet Topal, Lens, Josef De Souza (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmayı ikinci yarıda attığı gollerle Fenerbahçe 2-1 kazandı

4'üncü dakikada ceza sahasına giren Rantei topu ceza yayı üzerindeki Khalili'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşu kaleci Volkan'ın kontrolünde auta çıktı.

12'nci dakikada Sow'un ceza sahası dışında hatalı pasında topu ala İssah'ın vuruşunda kaleye giden topa son anda Mehmet Topal araya girdi.

25'inci dakikada Alper'in ortasında Lens'in kafa vuruşu auta çıktı.

45+1'inci dakikada Mehmet Topal ceza yayı üzerinde Matei'yi düşürdü. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk Şahin topu filelere gönderdi ve Gençlerbirliğini 1-0 öne geçirdi.

49'uncu dakikada Lens'in açtığı ortaya arka direkte düzgün kafa vuruşu yapan Van Persie meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. (1-1)

54'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Rantie, Kjaer'i geçerek ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

73'üncü dakikada Fenerbahçe İsmail Köybaşı'nın yere düşürülmesiyle penaltı kazandı.

74'üncü dakikada Penaltı atışı için topun başına gelen Van Persie topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. (1-2)

80'inci dakikada Vedat'ın sol ayağı ile yaptığı vuruş kale direğinin az bir farkla yanından auta gitti.

84'üncü dakikada oyuna yeni giren Volkan Şen ceza sahası dışından kaleyi denedi ancak meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gidiyor.

(FOTOĞRAFLI)