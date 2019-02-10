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Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

İSTANBUL / Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nın son gününde madalyalar sahiplerini buldu. İstanbul bölgesi judokaları 6 altın ve 1 bronz madalya ile birinci sırada yer aldı. Ankara'da düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye...

Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

İSTANBUL /

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nın son gününde madalyalar sahiplerini buldu. İstanbul bölgesi judokaları 6 altın ve 1 bronz madalya ile birinci sırada yer aldı.
Ankara'da düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı. Üçüncü gün müsabakaları sonunda madalya kazananların belirlenmesinin ardından İstanbul bölgesi judocuları 6 altın ve 1 bronz madalya ile birinci sırada yer aldı. Kocaeli 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile ikinciliğini garantilerken, Ankara bölgesi 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
Son gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şöyle;
Kadınlar: 70Kg: 1. Merve Topoğlu (Ankara), 2. Şeydanur Aydın (Balıkesir), 3. Burcu Aksoy (Edrine), 3. Melkike Kablan (Ankara).
78 Kg: 1. Öznur Efe (Manisa), Ece Zurnacı (Kuğla), 3. Saliha Taşan (Batman), 3. A. Kübra Aydoğdu (Konya).
+78 Kg: 1. Kübranur Esir (İstanbul), Mine Kalender (Burdur), Yağmur Şengül (İzmir), 3. Sevda Taşlı (Düzce).
Erkekler: 90 Kg: 1. Fatih Kösa (İstanbul), 2. Y. Emre Kılınç (Ordu), 3. Can Güzel (İstanbul), 3. Hasan Şimşek (Konya).
100 Kg: 1. M. Can Talay (Konya), 2. F. Enes Acet (Balıkesir), 3. Samet Kakık (Antalya), 3. Batuhan Küçükkaya (Samsun).
+100 Kg: Emrullah Uçar (Ankara), Hakan Akar (Ordu), Y. Barbaros Aksoy (Sakarya), 3. Furkan Güner (Samsun).

(FOTOĞRAFLI)

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