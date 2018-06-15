Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

Gençler Judo Balkan Şampiyonası başlıyor

SİBİU,() Gençler Judo Balkan Şampiyonası, 16 Haziran'da Romanya'nın Sibiu kentinde başlayacak. 16 - 17 Haziran tarihlerinde Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenecek Gençler Balkan Şampiyonası'na Türkiye'den 12 kadın ve 9 erkek judoka...

Gençler Judo Balkan Şampiyonası başlıyor

SİBİU,()

Gençler Judo Balkan Şampiyonası, 16 Haziran'da Romanya'nın Sibiu kentinde başlayacak.
16 - 17 Haziran tarihlerinde Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenecek Gençler Balkan Şampiyonası'na Türkiye'den 12 kadın ve 9 erkek judoka katılacak.
Gençler Balkan Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak Türkiye Milli Takımı, Romanya'ya gitti. 16 - 17 Haziran tarihleri arasında Sibiu kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda genç milli takım, 12 kadın ve 9 erkek judoka ile temsil edilecek.
Milli takım kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
- KADINLAR -
44 kiloda: Gamze Sayma, 48 kilo: Özge Andıç, Tuğçe Beder, 52 kilo: Habibe Vardar, 57 kilo: Şeyma Özerler, Buket Mercan, 63 kilo: Minel Akdeniz, 70 kilo: Semanur Erdoğan, Burcu Aksoy, 78 kilo: Sıdıka Işık, +78 kilo: Kübranur Esir, Melike Tuzoğlu.
- ERKEKLER -
55 kilo: Ramazan Yılmaz, Kadir Can Demir, 66 kilo: İbrahim Şimşek, Kadircan Çelik, 73 kilo: Halil Çimen, 81 kilo: Ahmet Çifçi, Ata Tuncer, 90 kilo: Can Güzel,100 kilo : Emrullah Uçar.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325