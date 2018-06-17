Gençler Balkan Şampiyonası'na Türkiye damgası

SİBİU,()

Gençler Judo Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz, erkeklerde ise 3 altın, bir gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Romanya'nın Sibiu kentinde sona eren Gençler Balkan Şampiyonası'nın zirvesinde Türkiye yer aldı. Kadın judokalar toplamda 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz ile birinci olurken, erkek judokalar iki günlük mücadele sonunda 3 altın, bir gümüş ve 3 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı.

İki gün süren müsabakaların son gününde tatamiye çıkan ay yıldızlı kadın judokalardan; 70 kiloda Semanur Erdoğan, +78 kiloda Kübranur Esir; erkeklerden 81 kiloda Ahmet Çifçi, 100 kiloda Emrullah Uçar birinci oldu.

Kadınlarda gümüş madalya kazananlar 70 kiloda Burcu Aksoy, 78 kiloda Sıdıka Işık olurken, erkeklerde ikincilik kürsüsünde 81 kiloda Ata Tuncer yer aldı.

Son gün müsabakalarında tek bronz madalyanın sahibi ise 63 kiloda Minel Akdeniz'in oldu.

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